“Van radicadas aproximadamente 20 quejas contra Petro”: secretario de la Comisión de Acusación

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ha recibido y repartido aproximadamente 20 quejas disciplinarias, además de denuncias de carácter penal, relacionadas con la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro. Así lo confirmó Jairo Corzo, secretario de esa célula legislativa, durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30.

Según explicó el funcionario, los procesos han sido distribuidos conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Quinta. “Hasta el momento van radicadas y repartidas aproximadamente unas 20 quejas de carácter disciplinario y unas penales también por estos hechos”, señaló.

Corzo precisó que los expedientes fueron asignados de manera equitativa entre los representantes investigadores y destacó que el reparto se ha realizado bajo criterios institucionales. “Han sido repartidos de manera equitativa con respecto a todos los representantes investigadores”, afirmó.

Avances en el caso sobre financiación de campaña

Durante la entrevista también se abordó el estado del proceso relacionado con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Corzo confirmó la existencia de un proyecto presentado por el representante Alirio Uribe, aunque aclaró que su contenido es reservado y todavía no ha sido incluido en el orden del día para su discusión.

“Existe un proyecto radicado por el representante Alirio Uribe. El contenido de ese auto es de carácter reservado”, indicó el secretario, quien agregó que serán los integrantes de la comisión quienes debatan y definan el futuro de esa iniciativa cuando sea programada.

Comisión busca descongestionar expedientes

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Otro de los temas tratados fue la acumulación de procesos en la Comisión de Acusación. Corzo explicó que el organismo continuará sesionando durante un periodo adicional con el objetivo de avanzar en el estudio de numerosos expedientes que permanecen pendientes.

“Hay un cúmulo altísimo de expedientes por debatir, por llevar a estudio”, sostuvo. De acuerdo con el funcionario, esta medida busca evitar que los procesos deban reiniciarse cuando se conforme la nueva comisión tras la instalación del próximo Congreso.

Aspiración al Consejo Nacional Electoral

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Finalmente, Corzo confirmó su interés en convertirse en magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). “Yo aspiro ser magistrado del Consejo Nacional Electoral porque tengo una experiencia”, afirmó, al destacar su trayectoria en temas electorales y su trabajo previo en procesos de escrutinio relacionados con el Pacto Histórico.

Escuche la entrevista completa acá: