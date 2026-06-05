Petro dice que va hasta el 6 de agosto y cambia su discurso; habla de "patria o vida"

Durante un discurso en la Escuela Militar de Cadetes, General José María Cordova, en la Ceremonia de ascenso del mayor general Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional, el presidente Gustavo Petro manifestó que su mandato irá hasta el próximo 6 de agosto, dando a entender que no intervendrá en el siguiente Gobierno sin importar quien sea el próximo presidente de la República y que en Colombia habrá una transición pacífica de gobierno.

"Si algo tiene que hacer un democrata en el poder, en el mandato conferido por el pueblo es obedecer a su pueblo, su mandato, y eso termina el 6 de agosto por venir. Me alejaré de aquí. Otros serán los destinos del poder. El pueblo decide, nadie más tiene ninguna atribución aquí, ni el poder extrajero ni nacional”, dijo el jefe de Estado.

Además, en un cambio del tono de su discurso, el presidente Petro habló de "patria y vida", en vez de "libertad o muerte", una frase que ha pronunciado en escenarios de movilización social y defensa de la soberanía, como en la marcha del Día del Trabajo en la Plaza de Bolívar.

"Votamos por la vida o votamos por la muerte", dijo 7 de mayo de 2026 durante un encuentro con pescadores y comunidades en Ciénaga, Magdalena.



Plaza de Bolívar en Elecciones 2026 Blu Radio

Este viernes, 5 de junio, el presidente Petro manifestó: "No es patria o muerte es patria y vida. Es libertad y vida porque el proyecto común de la nación colombiana a pesar de nuestras diferencias debe seguir siendo la vida".

Además frente al ámbito internacional el mandato agregó: "A pesar de las diferencias políticas con el Gobierno de Estados Unidos he garantizado y garantizó hasta el último día de mi Gobierno que la cooperación en inteligencia para desmantelar el narcotráfico se mantiene. Las diferencias no quitan la agudeza y firmeza a la que llevarse la lucha contra el principal enemigo de colombia: el narcotráfico”.