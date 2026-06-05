En riesgo suministro de gas en dos municipios de Santander por bloqueo en campo petrolero

Las protestas que desde hace más de una semana se mantienen en inmediaciones del Campo Provincia empezó a tener consecuencias en el suministro de gas natural de los municipios de Sabana de Torres y Rionegro, Santander. Ecopetrol advirtió que la continuidad del servicio para estos dos municipios podría verse comprometida si persisten las restricciones de acceso a las instalaciones petroleras.

La compañía informó que los bloqueos, que iniciaron el pasado 27 de mayo, han dificultado el funcionamiento normal de la operación al impedir el ingreso y relevo del personal encargado de los procesos productivos, así como el abastecimiento de alimentos, materiales e insumos necesarios para mantener la actividad en los pozos y en la planta de procesamiento.

Como consecuencia, la producción de gas ha comenzado a disminuir de manera gradual, situación que ya impacta los volúmenes que recibe la Planta de Gas de Provincia, encargada de procesar el combustible que posteriormente es distribuido a los usuarios de la región.

La preocupación radica en que la cadena de producción de gas natural requiere una operación ininterrumpida. Desde la extracción en los pozos hasta la entrega a los usuarios finales, cualquier afectación en alguno de sus eslabones puede comprometer el suministro.



De acuerdo con Ecopetrol, si no se logra restablecer el acceso a las instalaciones en los próximos días, la reducción en la producción obligaría a suspender la entrega de gas a las empresas distribuidoras que atienden a los habitantes de Sabana de Torres y Rionegro.

La situación también genera inquietud por los riesgos operativos y ambientales que pueden surgir cuando no es posible realizar labores técnicas consideradas esenciales para el funcionamiento seguro de los campos de producción.

Las manifestaciones están relacionadas con solicitudes de empleo por parte de algunos sectores de la comunidad. Entre las exigencias figura la incorporación de un equipo adicional de reacondicionamiento de pozos, conocido en la industria como workover. Sin embargo, Ecopetrol aseguró que esa contratación no hace parte de las necesidades operativas actuales del proyecto.

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Mientras continúan las conversaciones para buscar una salida al conflicto, la compañía insistió en que la afectación al suministro no obedece a fallas técnicas ni a problemas de producción, sino a las dificultades para desarrollar normalmente las operaciones debido a los bloqueos.