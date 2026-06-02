Paro de 24 horas en Ecopetrol: ingreso a refinería de Barrancabermeja está bloqueado

Un paro de 24 horas en Ecopetrol inicio la Unión Sindical Obrera (USO), argumentando la falta de avances en la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo que actualmente adelanta con la estatal petrolera.

A través de un comunicado público, la Junta Directiva Nacional del sindicato señaló que la decisión fue adoptada ante lo que calificó como una falta de voluntad política por parte de la administración de la empresa para alcanzar acuerdos en la mesa de negociación.

Según la organización sindical, hasta el momento no se han registrado progresos en las conversaciones debido a una respuesta que consideran “nula, negligente y dilatoria” por parte de la Vicepresidencia Corporativa de Talento Organizacional de Ecopetrol. La USO aseguró que la definición del futuro laboral de miles de trabajadores depende de las decisiones que se adopten en esta etapa de la negociación.

El sindicato explicó que la movilización busca defender el pliego de peticiones presentado a la empresa, el cual contempla aspectos relacionados con la protección de la industria petrolera, la soberanía energética del país y una transición energética que, según la organización, garantice condiciones justas para los trabajadores y las regiones productoras.



Asimismo, la USO manifestó que dentro de sus principales reclamaciones se encuentran mejoras salariales y el fortalecimiento de los derechos laborales tanto para los trabajadores directos de Ecopetrol como para quienes prestan sus servicios a través de empresas contratistas.

En Barrancabermeja permanece bloqueado el ingreso a la refinería, integrantes de la USO instalaron una pancarta en la entrada principal como parte del paro de 24 horas.

La organización también advirtió que la negociación tiene impacto sobre la estabilidad laboral de más de 60.000 trabajadores vinculados al sector de hidrocarburos y gas, así como sobre la economía de varios departamentos cuya actividad productiva depende de esta industria.

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“Si no hay solución, no hay producción”, expresó la USO en el comunicado, al tiempo que convocó a sus afiliados a respaldar de manera unánime la jornada de protesta.

Hasta el momento, Ecopetrol no se ha pronunciado oficialmente sobre el paro ni sobre los señalamientos realizados por la organización sindical. Se espera que en las próximas horas la empresa entregue su posición frente a la decisión adoptada por los trabajadores y al estado actual de la negociación colectiva.