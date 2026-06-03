Sigue protesta en Sabana de Torres por contratación laboral en campo de Ecopetrol

Las comunidades de Sabana de Torres completan ocho días de protesta pacífica frente a la Estación 1 del Campo de Producción Provincia, en la vereda El Diamante, para exigir claridad sobre la contratación laboral en un proyecto petrolero que contempla la intervención de diez pozos.

La inconformidad surgió luego de que, durante una socialización realizada por Ecopetrol, se informara que la empresa Independece, encargada de las operaciones en el campo durante los últimos cuatro años, finalizaría su contrato el próximo 31 de julio y sería reemplazada por Braserv Petróleo Ltda., compañía que asumiría una nueva campaña de perforación y mantenimiento de pozos.

Según los manifestantes, esa información generó expectativas de empleo entre habitantes del municipio, quienes participaron en procesos de selección, pruebas y postulaciones con la esperanza de acceder a nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, aseguran que posteriormente conocieron que Independece continuaría desarrollando los trabajos en el campo, situación que, a su juicio, limitaría la vinculación de nuevo personal local.

“Nosotros deberíamos estar trabajando y no aquí en un paro. En esta comunidad hay supervisores, maquinistas y personal capacitado para desempeñar estas labores. Lo que pedimos es que Ecopetrol tome las riendas del asunto y permita que Braserv llegue a Sabana de Torres para generar oportunidades laborales”, manifestó Robinson Chacón, habitante de Sabana de Torres.



La empresaria Yasmin Serrano señaló que existe malestar entre quienes nunca han tenido la oportunidad de trabajar en el sector petrolero y consideran injusto que las vacantes continúen siendo ocupadas por personas que llevan varios años vinculadas a la operación.

“Hay mucha gente que ha trabajado cuatro años y otras personas que no han trabajado ni un solo día. Nosotros presentamos pruebas, cumplimos con los requisitos y esperábamos una oportunidad laboral”, afirmó.

Por su parte, Óscar Pombo, otro habitante, aseguró que la comunidad no está en contra de los trabajadores que actualmente prestan sus servicios en el campo petrolero, sino que exige el cumplimiento de los compromisos que fueron socializados durante la presentación del proyecto.

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“Nosotros no estamos en contra de los trabajadores actuales. Lo que pedimos es que se respete el proceso que se inició hace más de un mes, donde hubo publicaciones, socializaciones, pruebas y contrataciones. Hay muchas personas desempleadas que también merecen una oportunidad”, expresó.

Según Ecopetrol, la protesta de las comunidades en el campo petrolero Provincia ha impedido la normal operación de este y los cambios de turno de los trabajadores.