¿Varado con el trabajo de grado en la cuarentena? Experta da tips para sacar un 10

El tiempo de cuarentena por cuenta del COVID-19 en el país ha sido un sinónimo de estrés para miles de personas, en especial, para quienes tienen que responder con trabajos universitarios.

El tiempo de confinamiento obligatorio ha hecho que muchos estudiantes, de pregrado, posgrado o maestría, tengan que lidiar con el teletrabajo, las labores del hogar y la educación al tiempo.

Según expertos, hay muchas personas que afirman tener falta de concentración cuando se dedican a los temas académicos, o

tros no saben en qué plataformas buscar y otros simplemente se rinden en el intento.

En BLU Radio hablamos con Alejandra Conde, licenciada en Filosofía quien tiene varios años de experiencia en el campo investigativo y ha asesorado más de una docena de trabajos en áreas como las ciencias sociales, pedagogía, literatura, psicología, filosofía y trabajo social.

La experta asegura que no han sido pocas las personas las que buscan “tener una luz” en medio de sus investigaciones.

Conde precisa que lo mejor es saber administrar el tiempo y las plataformas digitales para avanzar de manera exitosa en los objetivos.

“Antes se hacían asesorías de manera presencial, pero en vista de la situación coyuntural ocasionada por el coronavirus, las personas se han visto en la necesidad de recurrir a otras modalidades para llevar a cabo la elaboración de sus trabajos de grado”, sostuvo.

Ante esto, la investigadora recomendó siete tips para poder avanzar en el trabajo de grado, monografía o tesis, en plena cuarentena.

1. Si no hay claridad frente al planteamiento del tema, es conveniente leer una extensa documentación del mismo.

Lograr escribir bien y estructurar de manera adecuada las ideas, sólo es posible dedicando tiempo considerable a la lectura y a la investigación.

2. Realizar una macro estructura del trabajo de investigación.

Muchas veces sucede que, a la hora de hacer el trabajo de grado, no se sabe por dónde empezar, o si se gusta de un tema se desconoce la manera de abordarlo. Si las ideas no se organizan, y no se tiene claridad de lo que se pretende alcanzar, difícilmente se pueda tener éxito en el objetivo de culminar un trabajo de grado. En ese sentido, antes de escribir, hay que saber cómo se va a hacer y en qué orden.

3. Trabajar el proyecto de manera organizada.

Es importante establecer horarios de trabajo, determinar los días en los que se trabajan lecturas o escritura, desarrollar el trabajo de grado por partes, preferiblemente comenzar con lo que genera menos dificultad.

4. No saturarse de información

Si bien las lecturas son extensas, es importante recordar que la información debe ser selectiva.

Cuando se comienza un trabajo de investigación, es importante acotar el tema, pues en esa medida se evita entrar en confusiones y leer material que no sirve, además de que permite ser más selectivos con el tipo de bibliografía.

5. Consultar fuentes en las bases de datos.

Existe una variedad de bases de datos donde se puede encontrar literatura especializada para realizar los trabajos de investigación. Consultarlas permite ahorrar tiempo y también basar el trabajo en documentos serios y de estudio.

6. Evitar citar blogs o vídeos.

Es frecuente encontrar personas que en sus trabajos de grado citan fuentes poco confiables e incluso carentes de estudios serios. Ante esta situación, es importante tener en cuenta que el saber escoger bien las fuentes investigativas le otorga credibilidad al trabajo.

7. La bibliografía debe ser basada en artículos científicos y trabajos serios.

La presentación de un trabajo de investigación tiene peso en relación con el material bibliográfico escogido. Cualquier argumento o idea que se busque defender, debe estar sustentada en estudios y autores especializados.

Si desea conocer más tips o contactarse con la investigadora para realización de sus proyectos de investigación, puede hacerlo al 317 861 9002 o escribir al correo: condefilosofia@gmail.com

