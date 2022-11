Venezuela y Edward Snowden se hacen guiños

por espionaje por Washington y varado en un aeropuerto de Moscú desde hace dos semanas.

"Ya nos llegó la carta de solicitud de asilo (...). Tendrá que decidir cuándo vuela, si quiere definitivamente volar para acá", aseguró Maduro en el Palacio de Miraflores, la sede de la presidencia en Caracas, en breves declaraciones a la prensa.

Interrogado sobre si ha habido alguna comunicación adicional por parte de Snowden, como alguna llamada telefónica, el presidente comentó que no ha ocurrido así. "No, todavía no (no ha hablado con el estadounidense), me gustaría", dijo.

Maduro recordó que junto con Venezuela, otras naciones latinoamericanas, como Nicaragua y Bolivia, también han manifestado su disposición a recibir al experto en informática. Se trata de un "asilo político colectivo humanitario", comentó.

Aunque Venezuela no había recibido aún la solicitud, el viernes pasado Maduro ofreció asilo a Snowden, quien según el gobierno ruso permanece desde hace 15 días en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú-Sheremetievo tras poner al descubierto un programa de los servicios de inteligencia estadounidenses para espiar llamadas telefónicas y comunicaciones por internet.

Con AFP

Edward Snowden es pedido en extradición por Estados Unidos por el delito de espionaje de información, hurto y uso ilegal de bienes públicos por haber facilitado la revelación de documentos de interés general.

El extécnico lleva tres semanas en la zona de tránsito de un aeropuerto ruso y, pese a contar con el apoyo de varios países para refugiarse, el hecho de no tener una situación migratoria definida cualquier procedimiento de viaje plantea un escenario complejo.

Julian Assange vivió una situación similar que hoy lo mantiene ‘preso’ en la Embajada de Ecuador en Londres.

