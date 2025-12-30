Esto recibirá por su pensión una persona que gane el salario mínimo en el 2026

Luego de que se conociera el incremento del salario mínimo para 2026 en Colombia, decretado por el Gobierno de Gustavo Petro, una de las principales interrogantes es cuánto recibirá una persona por su pensión, ya sea en fondos privados o en Colpensiones.



¿Cómo quedó el valor del salario mínimo en Colombia en 2026?

Según los decretos 1469 y 1470, a través de los cuales quedó fijado el valor del salario mínimo, este tuvo un incremento del 23 %, quedando en $1.750.905. Sumado al valor del subsidio de transporte, que quedó fijado en $249.095, el total asciende a $2.000.000.

Cabe resaltar que para 2025, según cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane), cerca del 38,1 % de los trabajadores en el país ganan entre uno y dos salarios mínimos, por lo que muchas personas están a la espera de conocer los valores que se ajustarán con este incremento.

Las 5 preguntas que debería resolver el fallo sobre la reforma pensional Foto: ImageFx

¿Quiénes recibirán más en su pensión con el ajuste del salario mínimo en 2026?

Según confirmó a Blu Radio Diego Felipe Valdivieso Rueda, profesor investigador del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, el valor de las pensiones, tanto en regímenes privados como en Colpensiones, debe ajustarse en el mismo porcentaje del salario mínimo legal anual.

"Incluso pensiones que hoy día son ligeramente superiores al mínimo, pues ninguna pensión puede llegar a quedar por debajo del salario mínimo legal. Así las cosas, este incremento alto puede llevar a que se superen pensiones que estaban por encima del mínimo, y esas deben corregirse para que queden niveladas al mínimo", señaló Valdivieso.



En este video de Blu Radio le explicamos las implicaciones del aumento del salario mínimo:

¿Cuánto recibirá una persona que gane el salario mínimo de pensión en 2026?

En ese sentido, el valor de las pensiones no puede ser menor al salario mínimo. Por eso, una persona que gane un salario mínimo en 2026 y se pensione recibirá un valor aproximado de $1.750.905 mensuales. Tenga en cuenta además que, para las personas pensionadas, este valor se debe ajustar desde el 1 de enero de 2026.

"Para el caso de las pensiones que son superiores al mínimo, en el caso de Colpensiones, el ajuste es igual a la inflación, siempre garantizando que la pensión no quede por debajo del salario mínimo", añadió Diego Felipe.