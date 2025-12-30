Estos son los servicios que subirán de precio en 2026 tras el aumento del salario mínimo

El anuncio del Gobierno nacional sobre el incremento del salario mínimo para 2026 ya comienza a tener efectos más allá del ingreso de los trabajadores. Aunque la medida fue bien recibida por amplios sectores de la población, también trae consigo ajustes en múltiples servicios, trámites y obligaciones económicas que impactarán directamente los bolsillos de los hogares y los costos de las empresas.

El presidente Gustavo Petro confirmó un aumento histórico del 23,7 % en el salario mínimo, que quedó fijado en 2.000.000 de pesos, suma que incluye el auxilio de transporte. Según explicó el mandatario, el salario base será de 1.746.882 pesos, al que se adicionan cerca de 250.000 pesos correspondientes al subsidio de transporte. Posteriormente, el Ministerio de Trabajo ajustó las cifras y precisó que el salario mínimo para 2026 será de 1.750.905 pesos, más un auxilio de 249.095 pesos, para completar el monto anunciado.

De acuerdo con el presidente Petro, el incremento no se definió únicamente con base en la inflación y la productividad, sino también en otros indicadores sociales que, según el Gobierno, permitirán mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Sin embargo, el anuncio también generó preocupación entre los empresarios, quienes advierten sobre el aumento de los costos laborales y sus posibles efectos sobre el empleo.



Servicios y trámites que subirán en 2026

Con el nuevo salario mínimo, se estima que cerca de 70 servicios y trámites presentarán variaciones en sus valores, debido a que están indexados directa o indirectamente al Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV). Entre los principales rubros que registrarán incrementos se encuentran:



Cuotas moderadoras y copagos en el sistema de salud

Servicios notariales, como escrituras y autenticaciones

Aportes a la seguridad social de trabajadores independientes

Algunos arriendos de espacios no residenciales

Costos asociados a la Vivienda de Interés Social (VIS)

Matrículas educativas en colegios y universidades privadas

Servicios domésticos, cuyos salarios se ajustan al mínimo legal

SOAT, que puede verse influenciado por costos laborales

Estos ajustes obligarán a muchas familias y empresas a replantear sus presupuestos para 2026, en un contexto en el que el aumento del ingreso también viene acompañado de mayores gastos.



Lo que no subirá por el salario mínimo

No todos los gastos cotidianos estarán atados al incremento del salario mínimo. Según la normativa vigente, los arriendos de vivienda solo pueden ajustarse con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una medida diseñada para proteger a los arrendatarios de aumentos excesivos y garantizar mayor estabilidad en el mercado inmobiliario.

De igual manera, los peajes en vías nacionales y concesionadas no tienen una relación directa con el salario mínimo, ya que sus tarifas se actualizan según la inflación o lo establecido en los contratos de concesión. Por esta razón, el alza del SMLMV no tendrá un impacto inmediato en los costos de viajar por carretera.