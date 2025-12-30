CUT celebra incremento de salario mínimo: “Es una grata sorpresa, es justicia social”

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, calificó como un acto de profunda justicia social la reciente decisión del gobierno de Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo en un 23,7% para el próximo año. Esta cifra superó significativamente la demanda inicial de los sindicatos, quienes habían solicitado un aumento del 16% en la mesa de concertación. Según Arias, este ajuste representa una "grata sorpresa positiva" que busca dignificar las condiciones de vida de los trabajadores colombianos.



El cierre de la brecha y el salario vital

El sustento técnico de este incremento histórico se basó en un informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el salario mínimo vital. Arias explicó que el estudio de la OIT reveló una brecha del 50% entre el salario mínimo actual y lo que realmente necesita un trabajador para acceder a la canasta básica familiar.

Para la CUT, este aumento es un paso necesario para empezar a pagar una "deuda social" de larga data. Arias enfatizó que los trabajadores se apalancaron en dicho estudio para sus argumentos y que el gobierno, al no haber acuerdo con los empresarios —quienes se mantuvieron en una oferta del 7,21%—, decidió adoptar una fórmula más ambiciosa.



Impacto en el salario medio y consumo interno

Ante las dudas sobre si un aumento tan elevado del mínimo perjudicaría a quienes ganan un salario medio o negocian convenciones colectivas, Arias sostuvo que el efecto es opuesto y beneficioso. Argumentó que un salario mínimo alto obliga a que las negociaciones de salarios medios mantengan una distancia y busquen una mejor remuneración, acercando el promedio hacia arriba.

Costo de vida/ Foto de referencia Foto: Blu Radio

Asimismo, el dirigente sindical desestimó las predicciones "apocalípticas" de los gremios sobre el desempleo y la inflación. Citando datos del DANE, Arias afirmó que "dato mata relato", señalando que en los tres años de gobierno de Petro el consumo interno de los hogares ha crecido gracias a la mejora en los ingresos, impulsando sectores como el comercio y los servicios.



Controversia con el sector empresarial

La decisión no estuvo exenta de polémica. Mientras la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) afirmó que el cambio en la metodología fue unilateral e inconsulto, Arias desmintió tajantemente estas declaraciones. El presidente de la CUT aseguró que el informe de la OIT fue el primer punto del orden del día en la primera reunión de la Comisión de Concertación.

"No entiendo por qué ahora los empresarios salen a decir que eso fue sorpresivo", puntualizó, sugiriendo que el sector privado intenta evadir una realidad que fue discutida abiertamente en la mesa.



Escuche aquí la entrevista: