MinTrabajo y la OIT lanzan en Santa Marta el programa: Formándonos para la Paz

En Santa Marta se llevó a cabo el lanzamiento nacional del programa “Formándonos para la Paz”, una estrategia conjunta entre el Ministerio del Trabajo de Colombia y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que beneficiará a 1.894 personas víctimas del conflicto armado en diferentes regiones del país.

El evento estuvo encabezado por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y el director de la OIT para los Países Andinos, Ítalo Cardona, quienes destacaron que esta iniciativa promueve el desarrollo de competencias laborales y sociales que permitan a las víctimas acceder a un empleo digno y mejorar su calidad de vida.

“Este programa fomenta el derecho al trabajo como pilar para la reconstrucción de la vida de las víctimas de este país”, afirmó el ministro Sanguino durante su intervención.

Por su parte, Ítalo Cardona recordó que la OIT, en sus más de 100 años de historia, ha mantenido el compromiso de promover la paz basada en la justicia social y el trabajo decente: “Esta paz debe sustentarse en el trabajo con derechos, en oportunidades reales y en el fortalecimiento de la dignidad humana”.



El programa se implementará en 20 municipios de Colombia, con un enfoque diferencial y territorial, priorizando las regiones más afectadas por la violencia. A través de la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), se busca que los participantes desarrollen habilidades técnicas, consoliden el tejido social y generen ingresos sostenibles.

Evento formándonos para la paz en Santa Marta. Foto: Blu Radio.

En el acto también participaron jóvenes beneficiarios del Magdalena, como Jhonny Junior Campo Charris, quien expresó su gratitud por la oportunidad: “Gracias a este programa adquirimos herramientas que nos convierten en personas del cambio y nos abren puertas para el futuro”, dijo.

Con esta alianza, la OIT y el Ministerio del Trabajo reafirman su compromiso con la reparación integral de las víctimas, la promoción de la justicia social y la construcción de una paz duradera a partir del empleo digno y la formación productiva.