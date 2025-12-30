Gobierno evalúa eliminar prima de servicios a congresistas; implicaría rebaja de su salario

El Gobierno nacional está evaluando la eliminación de la prima de servicios para los congresistas que fue creada en el año 2013, por el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.

En su momento, esa prima especial de servicios equivalía a 7.8 millones de pesos y sustituyó las primas de salud y de localización y vivienda que hasta entonces recibían los congresistas, pero que se cayeron en la Corte Constitucional por cuenta de una demanda ciudadana.

Hoy en día la prima especial de servicios equivale a unos 15 millones de pesos y su eliminación ha sido el foco de los distintos proyectos de ley que han buscado, sin éxito, bajarle el salario a los congresistas.

Entre los argumentos del gobierno para la decisión está el hecho de que ya Corte Constitucional estableció que las primas a los Congresistas por salud y vivienda no son obligatorias.



Aún es claro si el gobierno desligará el salario de los congresistas de los de otros funcionarios del Estado como los miembros de la rama judicial, soldados, policías, fiscales, miembros de la Contraloría, entre otros, cuyos pagos están relacionados directamente con los incrementos que reciban los congresistas.