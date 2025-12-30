Así quedó Colombia en el ranking del salario mínimo en Latinoamérica

El presidente Gustavo Petro anunció en la noche del 29 de diciembre un incremento del salario mínimo para 2026 del 23,7 %, una de las alzas más altas de la región. Con esta decisión, el ingreso mínimo mensual en Colombia quedará en 2.000.000 de pesos, suma que incluye el auxilio de transporte.

De acuerdo con lo informado, el salario base será de 1.746.882 pesos, mientras que el subsidio de transporte ascenderá a 253.118 pesos. La medida fue celebrada por amplios sectores de trabajadores, que ven en el aumento un alivio frente al costo de vida; sin embargo, también encendió alertas entre empresarios y analistas económicos.

Gremios y expertos advirtieron que un ajuste de esta magnitud podría presionar la inflación, encarecer bienes y servicios y generar impactos negativos sobre el empleo formal e informal. En particular, señalaron que para las micro, pequeñas y medianas empresas el incremento de los costos laborales podría resultar difícil de asumir, afectando su sostenibilidad.



Colombia, entre los salarios mínimos más altos de la región

Con la nueva cifra, el salario mínimo colombiano equivale alrededor de US$535 mensuales, lo que ubica al país en el quinto lugar del ranking de salarios mínimos más altos de Latinoamérica. Esta posición deja a Colombia por encima de economías como Ecuador, Guatemala, Bolivia y Paraguay.

El listado regional es liderado por Costa Rica, que mantiene para 2025 un salario mínimo de US$725. En el segundo lugar se encuentra México, que ya fijó este ingreso en US$641 para el próximo año. Uruguay ocupa la tercera posición con un salario mínimo de US$599, mientras que Chile se sitúa en el cuarto puesto, con US$594 para 2026, cifra que representa un incremento de 7,91 % frente al nivel colombiano.



Países por debajo de los US$500

A partir del sexto lugar, los salarios mínimos en la región caen por debajo del umbral de US$500. Para 2026, Ecuador estableció un salario de US$482, Guatemala de US$478, Bolivia de US$469 y Paraguay de US$422.



Más abajo en el ranking aparecen El Salvador, con US$351; Panamá, con US$341; y Perú, con US$332. En los últimos lugares se ubican Brasil y Argentina, que definieron salarios mínimos de US$294 y US$247, respectivamente.