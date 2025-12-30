En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Así quedó Colombia en el ranking del salario mínimo en Latinoamérica

Así quedó Colombia en el ranking del salario mínimo en Latinoamérica

Con esta decisión, el ingreso mínimo mensual en Colombia quedará en 2.000.000 de pesos, suma que incluye el auxilio de transporte.

Publicidad

Publicidad

Publicidad