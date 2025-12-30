En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Incremento del salario mínimo en Colombia dispara alertas económicas de gremios y economistas

Incremento del salario mínimo en Colombia dispara alertas económicas de gremios y economistas

Asocapitales y Anato alertan sobre el impacto en transporte urbano y el turismo. El aumento salarial podría traducirse en incrementos promedio de $200 en pasajes, debido a la intensidad de mano de obra en estos servicios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad