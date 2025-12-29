Con el nuevo salario mínimo, ¿cuánto demorará en comprar el iPhone 17 Pro Max?

Con el anuncio por parte del presidente de Gustavo Petro sobre el aumento del salario mínimo en 23 %, también los colombianos empiezan a realizar cuentas sobre cuáles nuevos productos podrían adquirir con 1.750.905 pesos mensuales, incluyendo el último iPhone 17 Pro Max.

En la página oficial de Apple en Colombia se puede ver el precio base de los diferentes celulares de la última gama y, así las cosas, realizar las cuentas en la calculadora de cuántos salarios necesita para adquirir el iPhone Pro Max.

¿Cuánto cuesta el iPhone Pro Max?

En el iShop se registra este celular en $6.999.000 y, si usted lo quiere adquirir de contado, necesitaría 3,9 salarios mínimos en total, es decir, sin gastarse un peso de más para poder comprar el iPhone Pro Max.

Nuevo iPhone 17 ya se puede comprar en Colombia Foto: AFP

Ahora bien, es importante que tenga en cuenta que este precio puede variar en los próximos días por las modificaciones que se puedan presentar en la UVB (Unidad de Valor Básico), que se usa para impuestos y trámites.



Asimismo, vale resaltar que el precio del celular puede ser diferentes en otros comercios donde también se vendan estos dispositivos y las promociones que puedan aplicar estos comercios con esta gama de celulares.