¿Aumento del 23 % del salario mínimo, el más alto de la historia del país?

Durante alocución presidencial este 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro confirmó el incremento del 23 % del salario mínimo para el 2026 tras varias semanas de especulación en torno a este tema y el cual quedó en $1.750.905 a partir del 1 de enero.

"Lo que llamamos en economía demanda agregada, es que muchas empresas, con esta demanda, venden más, tienen más ingresos y de esa manera el salario no es un costo propiamente dicho, es el ingreso de la fuerza de trabajo que determina la riqueza en Colombia y el presupuesto nacional", detalló el presidente Petro en su alocución.

Pero no es la primera vez que un Gobierno incrementa tanto el salario en comparación con el año anterior, pues hace unas décadas se llegó a incrementar en un 27 %.

Salario mínimo 2025. Foto: Blu Radio y Pexels

Un 27 %, el aumento más alto que ha tenido salario mínimo en Colombia

Fue en 1989 cuando el salario en Colombia tuvo un incremento del 27 %, pasando de 25.637 pesos a 32.560 mensuales, esto durante la administración del entonces presidente Virgilio Barco con un subsidio de transporte de $35.622. Sin embargo, la inflación fue del 28.1 %, por lo tanto, el aumento real fue de -1.1 %.



Pero este no ha sido el único aumento de gran escala en el Gobierno nacional, es decir, el anuncio del Gobierno Petro para 2026 no ha sido más alto, pues entre 1990 y hasta 1997 el salario tuvo variaciones entre 20, 21 y hasta 26 % en su incremento anual.



Así ha aumentado el salario mínimo en los últimos 20 años en Colombia

2026: $ 1,750,905

2025: $ 1,423,500

2024: $ 1,300,000

2023: $ 1,160,000

2022: $ 1,000,000

2021: $ 908,526

2020: $ 877,803

2019: $ 828,116

2018: $ 781,242

2017: $ 737,717

2016: $ 689,455

2015: $ 644,350

2014: $ 616,000

2013: $ 589,500

2012: $ 566,700

2011 : $ 535,600

2010: $ 515,000

2009: $ 496,900

2008: $ 461,500

2007: $ 433,700

2006: $ 408,000

2005: $ 381,500