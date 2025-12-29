Salario mínimo en últimos 10 años en Colombia: así ha subido con diferentes presidentes

El salario mínimo en Colombia ha experimentado incrementos sostenidos durante la última década, aunque con comportamientos distintos según el contexto económico y el Gobierno de turno. Entre 2015 y 2025, el ingreso básico pasó de $644.350 a $1.423.500, un aumento que refleja no solo decisiones políticas, sino también la presión de la inflación y la necesidad de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Durante el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos (2014-2018), los aumentos del salario mínimo fueron moderados y oscilaron entre el 4,5 % y el 7 %. En esos años, el crecimiento real fue positivo pero limitado, ya que la inflación se mantuvo relativamente controlada. Para 2018, el salario mínimo llegó a $781.242, con un incremento del 5,9 %, en un contexto de desaceleración económica y ajustes fiscales.

Con la llegada de Iván Duque a la Presidencia (2018-2022), los incrementos se movieron entre el 6 % y el 10,07 %. Sin embargo, el periodo estuvo marcado por el impacto de la pandemia de COVID-19, especialmente en 2020 y 2021, cuando la inflación cayó a niveles bajos y el crecimiento real del salario fue reducido. En 2021, por ejemplo, el aumento fue de apenas 3,5 %, uno de los más bajos de la década, y el salario mínimo se fijó en $908.526.

Aumento del salario con Petro

El panorama cambió de forma significativa con el inicio del Gobierno de Gustavo Petro en 2022. Ese año se decretó un incremento del 10,07 %, llevando el salario mínimo a $1.000.000, en medio de un fuerte repunte inflacionario. En 2023, el aumento fue del 16 %, el más alto de los últimos diez años, con un crecimiento real del 3 %, pese a una inflación elevada del 13,1 %. Para 2024, el ajuste fue del 12 %, y el salario mínimo alcanzó los $1.300.000.



Finalmente, para el 2025 el aumento fue de 9,54%, lo que significó que quedara en 1.423.500 pesos.



Salario mínimo del 2015 al 2025:

2015: $644.350

2016: $689.455

2017: $737.717

2018: $781.242

2019: $828.116

2020: $877.803

2021: $908.526

2022: $1.000.000

2023: $1.160.000

2024: $1.300.000

2025: $1.423.500

El comportamiento del salario mínimo en la última década evidencia cómo las decisiones presidenciales, junto con factores económicos externos, han determinado su evolución. Mientras los gobiernos de Santos y Duque mantuvieron aumentos más graduales, la administración de Petro apostó por alzas históricas, marcando un punto de inflexión en la política salarial del país.