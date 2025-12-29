En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Bolsillo  / Salario mínimo en últimos 10 años en Colombia: así ha subido con diferentes presidentes

Salario mínimo en últimos 10 años en Colombia: así ha subido con diferentes presidentes

Ad portas de conocerse el decreto que determinará el incremento del salario mínimo del 2026, en Blu Radio realizamos un recuento de los aumentos en los últimos 10 años.

Publicidad

Publicidad

Publicidad