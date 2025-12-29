Si el salario mínimo sube un 23 %, estos trabajadores recibirán plata extra que no esperaban

En la mañana de este lunes 29 de diciembre se conoció nueva información sobre la definición del salario mínimo en Colombia. Según reveló Blu Radio, el Ministerio del Trabajo le habría propuesto al presidente Gustavo Petro un incremento del 23 %, lo que llevaría el salario mínimo mensual a $1.746.882, sin incluir el auxilio de transporte. La propuesta tendría como objetivo reducir la brecha entre los ingresos de los trabajadores y el salario vital estimado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este planteamiento marca un giro en las negociaciones de este año, ya que por primera vez se incluyó como variable el concepto de salario vital. De acuerdo con el documento citado, la estimación parte del principio de que la remuneración laboral debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y de sus familias, garantizando condiciones mínimas de bienestar.



Propuesta del Gobierno: salario mínimo en 2026

Desde el Gobierno Nacional se ha señalado que, si Colombia adoptara plenamente los estándares de la OIT, el salario mínimo debería fijarse en $1.826.190, sin auxilio de transporte. No obstante, aclararon que este sería un ajuste progresivo y no una medida que se implemente en un solo año.

Según el Ejecutivo, la mejora en los indicadores de crecimiento económico y la reducción del desempleo serían factores clave para avanzar hacia ese objetivo. Sin embargo, esta propuesta no ha sido bien recibida por sectores empresariales ni por voces opositoras, que advierten sobre los posibles impactos en el empleo y en la sostenibilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.

Pese a las críticas, el Ministerio del Trabajo insiste en que el aumento busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y acercar el salario mínimo a un ingreso que permita cubrir gastos esenciales.



¿Quiénes recibirían el auxilio de transporte en 2026?

En caso de que el salario mínimo se fije en $1.746.882, el auxilio de transporte también tendría una modificación importante. Aunque aún no se ha decretado oficialmente su valor, se espera que el incremento sea proporcional al aumento del salario mínimo legal vigente.

Actualmente, el auxilio de transporte es de $200.000. Expertos estiman que podría ubicarse entre $220.000 y $280.000, a la espera del anuncio oficial del Gobierno. Este beneficio se entrega a quienes devengan hasta dos salarios mínimos, por lo que, con el nuevo ajuste, las personas que ganen menos de $3.493.764 tendrían derecho a recibirlo.

Esto implica que trabajadores que en 2025 no accedían al auxilio por superar el tope ($2.847.000), en 2026 podrían empezar a recibir este ingreso adicional, lo que representaría un alivio inesperado para su presupuesto mensual.



Cuándo se anunciará el aumento del salario mínimo

Desde el viernes 27 de diciembre se ha mencionado que el presidente Gustavo Petro confirmará el incremento del salario mínimo entre el lunes 29 y el martes 30 de diciembre. No obstante, en la mañana de este lunes se conoció que el mandatario realizaría una alocución a las 7:00 de la noche, momento en el que se espera que revele oficialmente el aumento que regirá para 2026.