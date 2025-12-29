En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / ¿Cuál sería el impacto de un aumento del 23 % en el salario mínimo en Colombia?

¿Cuál sería el impacto de un aumento del 23 % en el salario mínimo en Colombia?

Uno de los puntos más críticos señalados por los expertos es el riesgo de disparar la informalidad, que actualmente se sitúa por encima del 56%. Al encarecerse el empleo formal, se incentiva el crecimiento de un "mercado negro" laboral, alejando a más trabajadores de la seguridad social.

Publicidad

Publicidad

Publicidad