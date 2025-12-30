“Nos dimos un tiro en el pie”: Consejo Gremial sobre incremento del salario mínimo

El presidente del Consejo Gremial Nacional, Camilo Sánchez, lanzó fuertes críticas al incremento del salario mínimo en Colombia y aseguró que la decisión traerá efectos económicos negativos para el país. Según el dirigente empresarial, la medida se adoptó sin el debido análisis técnico y terminará impactando a millones de hogares.

Sánchez advirtió que el aumento presionará al Banco de la República a subir las tasas de interés, con consecuencias directas sobre la economía. “El banco va a tener que subir las tasas, eso hay que tenerle mucho cuidado. 9 billones de pesos es el hueco adicional”, afirmó, al señalar además un impacto cercano a 4,8 billones de pesos en el sistema pensional.

El líder gremial cuestionó la responsabilidad del Gobierno en la toma de esta decisión. “Vamos a tener unos huecos impresionantes por el Gobierno que ha sido irresponsable. La mayoría de los colombianos van a tener efectos negativos”, sostuvo, al insistir en que el incremento no fue acompañado de estudios que midieran su alcance real.

De acuerdo con Sánchez, múltiples variables económicas están directamente atadas al salario mínimo. Copagos en salud, administración de edificios y otros costos se ajustan automáticamente con el aumento. “Vamos a tener repercusiones en crédito para vivienda, todo eso no lo miró el Gobierno para tomar esta mala decisión y hacer populismo en plena época electoral”, afirmó.



El presidente del Consejo Gremial Nacional también alertó sobre el impacto en servicios públicos y precios. Recordó que la mayoría de tarifas están indexadas al salario mínimo y advirtió sobre un efecto en cadena. “Los servicios se van a subir, los productos agropecuarios se van a subir y vamos a perder empleo formal”, señaló.

En ese contexto, subrayó que el aumento beneficia directamente a una minoría. Según explicó, el 56 % del empleo en Colombia es informal y cerca de 13 millones de personas no tendrán incremento salarial, mientras la medida solo aplica para unos 3,4 millones de trabajadores, con efectos que terminarán pagando todos los ciudadanos.

Finalmente, Sánchez citó cifras del DANE sobre el crecimiento del empleo informal y lanzó la frase completa que resume su postura frente a la decisión del Gobierno: “El DANE ha mostrado cómo el empleo informal ha crecido de una manera impresionante. Lo que hicimos fue darnos un tiro en el pie, se tomó una decisión para hacer populismo y lo vamos a sentir en tarifas en los hogares colombianos, no hay un estudio de impacto normativo”, concluyó.