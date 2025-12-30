En vivo
Economía  / "Nos dimos un tiro en el pie": Consejo Gremial sobre incremento del salario mínimo

“Nos dimos un tiro en el pie”: Consejo Gremial sobre incremento del salario mínimo

El presidente del Consejo Gremial Nacional, Camilo Sánchez, lanzó fuertes críticas al incremento y aseguró que la decisión traerá efectos económicos negativos.

