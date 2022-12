Vi morir a un niño de 11 años en mis brazos: Víctima de reclutamiento infantil

terminé llegando a un Frente de las Farc, en donde me dijeron que era por unos meses, fueron dos años en la guerrilla”.

El joven aseguró que durante su reclutamiento tenía acceso a documentación y ayudaba a alfabetizar a quienes lo necesitaban, “el comandante decidió que como estaba en eso también debía aprender de armas y demás”.

Alexander también relató que tuvo ver morir a un menor de 11 años en sus brazos “Yo le prometí que lo iba a sacar de ahí y no pude, no he podido superar eso”.