Víctima de violencia sexual a exFarc: "No les gustaría que le hicieran eso a sus madres"

Este domingo 24 de noviembre empezó en Cali la audiencia de reconocimiento de siete excomandantes del bloque Occidental de las extintas Farc. Durante dos días, los comparecientes ante la JEP reconocerán su responsabilidad en más de 200 secuestros perpetrados en el Valle del Cauca, Cauca, Nariño y sur del Chocó.

En la diligencia se conoció el testimonio de Luz Mélida Ocampo, una víctima de secuestro, quien además habló sobre las torturas y los daños psicológicos y sexuales que sufrió en cautiverio.

“Ustedes fueron paridos por una mujer, yo creo que a ninguno de ustedes les gustaría que le hicieran eso a sus madres, a sus hijas, a sus hermanas”, dijo Luz Mélida a los excomandantes del bloque Occidental.

Además, le hizo un reclamo a quienes fueron los máximos comandantes de la extinta guerrilla de las Farc , pues asegura que hubo complicidad en los casos de violencia sexual.

“Las Farc niega que los actos de violencia sexual ocurrieron bajo su conocimiento, alegan que estas conductas iban en contra de sus estatutos y eran castigadas con fusilamiento, pero la realidad que vivimos demuestra todo lo contrario, mi caso, al igual que el de muchas otras víctimas, refleja que no solo hubo conocimiento de estas prácticas, también hubo complicidad”, agregó la mujer.

Además, narró un momento que aseguró ha sido de los más difíciles como mujer, el cual se dio mientras estaba secuestrada.

"El día que me secuestran y me llevan en la madrugada les digo que tengo que orinar y me dijeron "hágalo ahí o de malas". Al día siguiente les dije que quería bañarme porque yo escuchaba como una fuente que había por ahí, me llevan al río, me quito la ropa y ahí empieza la historia más horrible para una mujer, estar desnuda y llegar un hombre manosearte, tirarte al piso y violarte", señaló Luz Mélida Ocampo.