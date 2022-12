Victoria o derrota independentista en Cataluña, aún no hay consenso

Victoria a medias para unos, aplastante derrota para otros, la prensa se mostraba dividida este lunes entre Barcelona y Madrid sobre el resultado de los independentistas en las elecciones catalanas, pero no ante los complicados desafíos que plantea.



"El sí se impone", afirmaba en portada el diario conservador catalán La Vanguardia sobre una gran fotografía de los líderes de la coalición independentista del presidente catalán saliente, Artur Mas, Junts pel Sí (Juntos por el Sí, JxS).



"La mayoría de los catalanes dice no a la independencia", replicaba desde Madrid el asimismo conservador El Mundo, destacando que pese a sumar mayoría absoluta de diputados en el parlamento regional, JxS y la otra lista independentista, la anticapitalista CUP, sólo obtuvieron 47,8% de votos.



Para el diario izquierdista catalán El Periódico se trata de una "victoria" aunque "amarga", mientras el rotativo centrista El País, el de mayor tirada a nivel nacional, consideraba que "los independentistas ganan las elecciones y pierden su plebiscito".



"Cataluña no se quiere ir", interpretaba por su parte el muy conservador periódico madrileño ABC.



Todos coincidían sin embargo en dos cosa: que un pacto entre JxS y CUP será difícil de alcanzar y que para salir del atolladero le toca ahora mover ficha al gobierno conservador español de Mariano Rajoy.



"¿Quieren Mas y (su aliado en JxS Oriol) Junqueras proclamar la independencia de la mano de un partido de extrema izquierda (CUP) que cuestiona la propiedad privada de los medios de producción?", se preguntaba El Mundo en un editorial.



"No hace falta ser adivino para suponer que las bases de Convergència (el partido de Mas) deben estar asustadas con la mera posibilida de esta alianza", agregaba.



La CUP "ha repetido hasta la saciedad que no apoyaría Artur Mas como presidente", subrayaba La Vanguardia, recordando que esta formación anticapitalista quiere declarar la independencia inmediatamente, saltándose el camino de 18 meses hasta la secesión ideado por JxS.



Pese a todo, con este resultado, "los catalanes han recordado a Rajoy que así no se puede seguir", consideraba El Periódico.



"Un motivo más para que a partir de hoy el presidente del gobierno entienda que el problema catalán no se arregla con el paso del tiempo", añadía.



Madrid "debe reaccionar con urgencia, ofreciendo cauces para el diálogo", lanzaba El País. O "vigilar los pasos que dé el nacionalismo para aplicar sin contemplaciones el Estado de Derecho", según ABC. AFP