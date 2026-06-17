Video: impresionante persecución terminó con la incautación de 200 kilos de marihuana en Huila

Una impresionante persecución en plena carretera del sur del país terminó con la captura de dos personas y la incautación de aproximadamente 200 kilogramos de marihuana que eran transportados en un vehículo particular.

Los hechos ocurrieron sobre la vía Popayán – La Portada, en jurisdicción del municipio de Isnos, Huila, donde las autoridades interceptaron un automóvil que cubría la ruta hacia Pitalito.

El procedimiento derivó en una persecución que quedó grabada en video y que culminó con la detención de los ocupantes del vehículo.

Tras inspeccionar el automotor, los uniformados encontraron 201 paquetes de color negro marcados con un sticker de toro. En su interior había cerca de 200 kilos de marihuana, ocultos para intentar evadir los controles instalados en las carreteras del país.



De acuerdo con la investigación preliminar, la droga era movilizada bajo la modalidad conocida como ‘kamikaze’, una estrategia utilizada por organizaciones narcotraficantes que consiste en transportar estupefacientes en vehículos particulares para pasar desapercibidos ante las autoridades.

Suministrada.

Además de la droga, fueron incautados el automóvil utilizado para el transporte y dos teléfonos celulares que serán analizados dentro de la investigación.

Los dos capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras avanzan las indagaciones para establecer el origen del cargamento y su posible destino dentro de las rutas del narcotráfico.