Video muestra el momento de atentado en peaje en Villanueva, Casanare: "Están vivos de milagro"

Un carro bomba explotó en la madrugada de este jueves en un peaje de la vía entre Villanueva y Monterrey, en Casanare, y dejó tres trabajadores de la concesión heridos y daños severos en la infraestructura. El alcalde de Villanueva, Héctor Vizcaíno, aseguró que las lesiones no son graves, pero afirmó que, por cómo quedó la estructura, “es un milagro que estas personas se hayan salvado”.

Tres heridos con laceraciones leves

Según el alcalde, los afectados son dos mujeres que cumplían el turno de la madrugada y un hombre que hacía las veces de vigilante. Los tres presentan laceraciones en piernas, brazos y rostro. “Por fortuna no fueron graves las heridas sufridas por estas tres personas”, afirmó Vizcaíno.

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El mandatario visitó el hospital hacia las seis de la mañana para saludar a los trabajadores y ponerles a disposición el apoyo institucional. Estuvo luego en el peaje junto con el gobernador, la Policía y el Ejército, para revisar el estado de la estructura.

Cómo habría ocurrido el ataque

El alcalde contó que la Policía lo llamó entre la 1:00 y la 1:15 de la madrugada para informarle de la explosión, minutos después de ocurrida. Se activaron los protocolos de la institución, entre ellos el plan candado.



Con la información preliminar, Vizcaíno describió así la mecánica: una persona dejó el carro sobre uno de los carriles del peaje y salió corriendo. Otra, que esperaba en una motocicleta, lo recogió, y ambas huyeron por la vía en sentido Villanueva hacia Monterrey. Según el alcalde, serían dos las personas vinculadas con el plan criminal. Se trata de la versión que le han entregado, y la investigación aún no la confirma. Las autoridades recogen pruebas de las cámaras de vigilancia del peaje y, posiblemente, de cámaras de predios vecinos.

Una seña que habría advertido a las trabajadoras

Vizcaíno habló con las personas heridas y reveló un detalle sobre la reacción de las mujeres. Según su relato, quien huyó les hizo señas con la mano para que salieran del lugar. De acuerdo con lo que ellas le comentaron, lo que parece haberlas salvado fue no haber salido de las casetas.

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El vehículo y el explosivo, bajo análisis

El cuerpo antiexplosivos de la Policía acordonó la zona y toma muestras para establecer qué tipo de explosivo se usó y en qué cantidad. Por ahora no hay un informe. Del vehículo quedaron solo “dos o tres cositas”, dijo el alcalde. El vigilante le indicó que, al parecer, era un automóvil tipo Renault. Si la placa que quedó es la del carro, corresponde a la ciudad de Valledupar.

Sin responsables señalados

Vizcaíno se negó a atribuir el atentado a algún grupo armado. Calificó de “irrespetuoso” e “irresponsable” dar ese dato en este momento. Dijo que, tras el consejo de seguridad y los detalles que entregue la Policía, se podrá hablar de hipótesis.

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Sobre la presencia criminal en la zona, el mandatario recordó que en el sur de Casanare, donde está Villanueva, hubo históricamente grupos paramilitares. Según las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y la información de la Policía Nacional, hoy hacen presencia estructuras residuales como el Clan del Golfo. Añadió que nunca ha tenido conocimiento de presencia del ELN ni de disidencias de las extintas FARC en Villanueva, aunque sí en el norte del departamento.

¿Hubo extorsión a la concesión?

El alcalde indicó que, hasta el momento, no hay denuncia formal de amenazas ni de extorsión contra la concesión que administra la vía. El gobernador y las autoridades se reunieron con las directivas de la concesionaria al conocer los hechos. A las ocho de la mañana estaba prevista una reunión del consejo de seguridad.

Vizcaíno espera que los directivos informen allí si han recibido llamadas extorsivas, que, dijo, podrían ser una de las causas del ataque. Aclaró que, por ahora, no hay nada formal.

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Cierre vial y desvío por la ruta 65

La vía de la concesión y la ruta 65 permanecen cerradas. Para despejar el tráfico, que es muy alto en este corredor, la Policía Nacional habilitó un carril externo a la vía nacional.

Llamado a la comunidad

El alcalde pidió a los habitantes de Villanueva y de los sectores aledaños, en la ruta hacia Yopal y en la vía hacia Boyacá, informar de inmediato a las autoridades si ven a una persona con laceraciones en el cuerpo. Según información preliminar, uno de los responsables habría resultado alcanzado por la onda expansiva o por esquirlas al huir.