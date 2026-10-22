“He sido víctima”, Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, pedirá nuevamente visa a EEUU tras revocación

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, anunció que solicitará nuevamente la visa estadounidense luego de que la Embajada de Estados Unidos le notificara la revocación del documento, expedido en abril de 2026 y con vigencia hasta 2036. El mandatario aseguró que respetará la decisión, aunque manifestó su desacuerdo con los argumentos expuestos.

“Soy y seré siempre respetuoso de la autonomía y la soberanía de las naciones”, afirmó Acuña, al referirse a la facultad de Estados Unidos para decidir sobre el ingreso de ciudadanos extranjeros a su territorio.

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Según explicó, su visa anterior vencía el 4 de mayo de 2026 y la renovación le había sido aprobada el 16 de abril del mismo año. Sin embargo, indicó que recibió la notificación de revocación el 21 de octubre, mediante un correo de la sección consular.

El documento, según la lectura del alcalde, señala que la decisión se tomó bajo la sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, por considerar que no demostró vínculos suficientes con su país de residencia ni que las actividades previstas en Estados Unidos correspondieran al tipo de visa solicitada.



Frente a estas razones, Acuña defendió su arraigo en Colombia. “Yo soy alcalde, estoy casado, tengo una familia, tengo mi vida en Colombia. Es decir, ¿qué más arraigo que eso?”, expresó. También sostuvo que sus viajes al país norteamericano han sido exclusivamente por turismo.

El mandatario relacionó temporalmente la revocación con una serie de situaciones y denuncias que, según afirmó, ha presentado ante organismos nacionales e internacionales por presunto perfilamiento y persecución. No obstante, reconoció que la coincidencia de los hechos no demuestra por sí misma una relación entre ellos.

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“Parece una desafortunada coincidencia que sea en el marco de una seguidilla de situaciones que han pasado en Colombia”, manifestó, al señalar que las autoridades competentes deberán esclarecer los hechos.

A pesar de su inconformidad, el alcalde confirmó que volverá a tramitar el documento. “En efecto, es lo que vamos a hacer, solicitarla nuevamente”, afirmó, al explicar que la propia comunicación consular contempla la posibilidad de presentar una nueva solicitud, pagar los derechos correspondientes y programar otra cita.

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Acuña también defendió su gestión en materia de seguridad y aseguró que durante su administración se han realizado cerca de 3.000 capturas contra integrantes de estructuras criminales, además de incautaciones de drogas y acciones para prevenir homicidios. Estas cifras corresponden a los resultados que presentó durante su intervención.

El mandatario destacó, además, la cooperación con organismos internacionales en la lucha contra el narcotráfico y mencionó una visita de funcionarios de la Administración para el Control de Drogas (DEA) a Sincelejo, así como un reconocimiento que, según relató, recibió en ese contexto.

Finalmente, Acuña reiteró que continuará al frente de la Alcaldía y que buscará una nueva oportunidad para obtener la visa estadounidense. “Retroceder no es una opción, rendirse tampoco lo será”, concluyó, al insistir en su compromiso con la seguridad de Sincelejo y en su llamado al respeto por las instituciones y la democracia.

