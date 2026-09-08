Con embajada de EEUU en Bogotá no se pone mucha atención a territorios: Verano por petición a Rubio

Durante la llegada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a la ciudad de Barranquilla, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, sostuvo un breve diálogo informal en el aeropuerto para exponer la necesidad urgente de reabrir una sede consular en el territorio.

Según expresó el mandatario departamental en Recap Blu, la dependencia exclusiva de la sede diplomática en Bogotá limita el desarrollo de las regiones.

Al referirse al impacto del centralismo diplomático en el país, Verano fue explícito sobre las limitaciones que enfrentan las regiones:

"Con una embajada de Estados Unidos en Bogotá no se le pone mucha atención a los territorios, esa es la realidad", indicó el mandatario departamental.



El gobernador recordó que la capital del Atlántico contó históricamente con una representación diplomática que dinamizaba la relación bilateral en múltiples sectores académicos, culturales y comerciales.

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"Nosotros en Barranquilla toda la vida tuvimos un consulado que hacía que hubiese una vida muy activa en la relación con los Estados Unidos, becas, empresarios, desarrollo de procesos académicos, apoyos universitarios y todo eso se terminó porque todo ahora gira alrededor de la embajada en Bogotá", indicó Verano.

Asimismo, Verano resaltó que la gestión de procesos internacionales se dificulta cuando debe canalizarse únicamente desde la capital del país:

"Realmente es muy difícil gestionar cualquier cosa en Estados Unidos a través de una embajada en Bogotá, entonces, ese centralismo también en el mundo internacional de una u otra manera impide que haya una actividad", dijo.

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Frente a los avances concretos o plazos para la eventual reapertura, el mandatario aclaró que en este primer acercamiento en la pista de aterrizaje solo se transmitió el deseo y la necesidad de la comunidad, sin definir aspectos financieros o cronogramas

"Lo que puedo yo únicamente decir es que realmente lo que tenemos es la voluntad que es expresada, pero no, obviamente no se llegó a ninguna conclusión de tiempos ni de presupuestos ni nada", finalizó.

Escuche la entrevista aquí: