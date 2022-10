Video: Reviva la última presentación con la que Ivanna ganó La Voz Kids

Ivanna García, del equipo de Maluma y quien se hizo famosa en Colombia gracias a La Voz Kids de Caracol Televisión, derrotó Tatiana, más conocida como ‘La Baby Flow’, y a Melissa del equipo de Andrés Cepeda.

La destacada niña de los crespos en La Voz Kids se presentó en la final con la misma canción que hizo en su audición a ciegas cuando logró que toda Colombia se fijara en su talento.

Una de las voces más impresionantes del concurso musical del Canal Caracol se presentó en el primer episodio con la canción de la cantante estadounidense Alicia Keys, 'If I ain't got you'.

Ivanna García en ese momento logró que todos los jurados se voltearan y le pidieran que estuviera en sus equipos.

Al final, la niña de 13 años escogió a Maluma.

Ivanna se ganó una beca para estudios universitarios, un año de estudios musicales y la oportunidad de grabar un sencillo con Universal Music.