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Blu Radio  / Nación  / Videos y audios muestran presuntos nexos de generales de la Policía y Presidencia con 'Papá Pitufo'

Videos y audios muestran presuntos nexos de generales de la Policía y Presidencia con 'Papá Pitufo'

Alias 'Papá Pitufo', en conversación con el agente infiltrado, señala que desde Presidencia "reciben también, entonces queda uno, si me entiende, en medio de tanta gente".

Videos y audios muestran presuntos nexos de generales de la Policía y Presidencia con 'Papá Pitufo'
Videos y audios muestran presuntos nexos de generales de la Policía y Presidencia con 'Papá Pitufo'
Foto: Presidencia / Policía
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 29 de mar, 2026

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