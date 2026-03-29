Videos y audios muestran presuntos nexos de generales de la Policía y Presidencia con 'Papá Pitufo'

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol conoció una investigación que dejaría en evidencia las relaciones entre miembros de la Policía Nacional y personas cercanas a la Presidencia con Papá Pitufo, el ‘zar del contrabando’ en Colombia.

El capitán Faudel Salazar fue jefe de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) por casi nueve meses durante 2023, uno de los cargos más importantes y codiciados por funcionarios de la institución. Sin embargo, el pasado 8 de marzo, Salazar fue capturado junto a otros tres expolicías y el excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro, señalados de ser piezas clave de la organización de Diego Marín, alias ‘papá Pitufo’, identificado por las autoridades como el mayor contrabandista del país.

Según la investigación, Faudel habría manejado un esquema de cobro de extorsiones entre comerciantes de Cartagena a cambio de ignorar el contrabando que salía al mercado. Álvaro Galvis, un agente encubierto infiltrado en la organización de ‘papá Pitufo’, explicó cómo funcionaba.

Faudel Salazar

“El capitán se trajo a una persona y lo puso al frente de que fuera él quien se entrevistara con alias ‘Caleño’, alias ‘Lucho’ y alias ‘Wilson’, y esas tres personas recogen el dinero de todos los locales comerciales y bodegas”, dijo Galvis.



El agente añadió que este hombre hablaba de forma abierta con la Policía de la región sobre las extorsiones. “Hay que aprovechar, muchachos, el cuarto de hora. Yo vine a que lo que haya pasado de aquí para atrás se olvide. La idea es que sigan recibiendo lo que venían recibiendo para sus gastos”, afirmó sobre lo que decía el capitán.

Alias ‘Papá Pitufo’ Foto: captura de pantalla redes sociales

En medio de la investigación, Faudel fue trasladado al Cauca, momento en el que la Fiscalía tenía interceptado su celular, por lo que tuvieron acceso a llamadas clave donde quedó claro su presunto vínculo con el contrabando.

“Tan bien que yo me porté allá con todo el mundo, le trabajé a todos los jefes, a todo el mundo le di lo que le tenía que dar. Y por culpa de otro que se engancha con uno, vea cómo termina uno en ese voleo”, dijo en una de las llamadas.

Videos y audios muestran presuntos nexos de generales de la Policía y Presidencia con 'Papá Pitufo'

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Además, el capitán aseguró tener información que podría involucrar a varios policías. “En últimas, ya enganchado me voy para la Polfa y le digo al nuevo director: ‘Bueno, hermano, ¿cuál es el tema conmigo? ¿Usted quiere saber lo que pasa en la Polfa? Yo le cuento todo lo que pasa. Esto es así. Pero no se metan más conmigo, que yo no me metí con nadie’”.

Pero lo más grave es cuando afirma que el dinero ilegal habría llegado al director en Bogotá; sin embargo, no es claro si se refiere al director de la Policía o al director de la Polfa. “Y le cuento cómo recogen la plata y le llega a Bogotá al director. Dígame, por lealtad yo no he hablado con nadie, no he dicho nada, pero dígame. O dígame dónde tengo que ir a testificar. Y ya, que me calienten más, que me investiguen más”, se escucha en la llamada.

Videos y audios muestran presuntos nexos de generales de la Policía y Presidencia con 'Papá Pitufo'

Videos y audios muestran presuntos nexos de generales de la Policía y Presidencia con 'Papá Pitufo'

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El jefe de la Polfa de ese entonces era el entonces coronel Heiner Puentes, quien aparece en varias partes del expediente, incluso en una conversación de ‘papá Pitufo’ donde dice que “no es un problema. Es un varón, es una persona correcta”.

El papel de Puentes sería determinante, pues en un audio se escucha a ‘papá Pitufo’ decir que desde Presidencia y el coronel recibirían presuntamente dinero del contrabando. El agente encubierto explicó a la Fiscalía que “él hablaba con Puentes para que lo dejaran fijo en Cartagena. A él no lo mueve nadie, ni el ministro de Defensa, porque el señor está al lado de la primera dama y personas cercanas al señor presidente”, dijo.

Adicionalmente, alias 'Papá Pitufo', en conversación con el agente inflitrado, señala que desde Presidencia "reciben tan bien, entonces queda uno, si me entiende, en medio de tanta gente".