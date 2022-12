Visita del papa a Colombia se debe a avances en diálogos: embajador Escobar

En diálogo con BLU Radio, el embajador de Colombia en el Vaticano, Guillermo León Escobar, aseguró que la decisión del Papa Francisco de visitar Colombia el próximo año se debe a los avances en el proceso de paz.



“Yo creo que es por los avances y los buenos resultados, la firma de la reconciliación nacional y el final de un conflicto de 60 años”, dijo.



Sin embargo, el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Luis Augusto Castro, dijo este domingo que la visita del papa Francisco a Colombia no tiene nada que ver con el proceso de paz con las Farc.



“El papa va a venir a Colombia, vaya como vaya el proceso de paz, porque su venida no tiene que ver con el proceso. Él no condiciona su visita al mismo”, manifestó en diálogo con BLu Radio.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Al menos mil policías colombianos apoyarán la seguridad en Juegos Olímpicos de Río.



-La Secretaría de Salud de La Guajira declaró alerta amarilla por aumento de casos de casos de infecciones respiratorias en adultos y niños, y por virus de influencia H1N1.



-El IDEAM alertó sobre la formación de una onda tropical en el norte de la Guajira cuya trayectoria es la Isla de San Andrés y que podría convertirse en Huracán.



-La empresa Celsia aclaró que no está interesada en asumir la prestación del servicio de energía en la Costa Atlántica en reemplazo de Electricaribe.



-1.800 inmigrantes fueron rescatados en el Mediterráneo, informó hace pocos minutos la Guardia Costera Italiana.



-La Selección Colombia de fútbol masculino ya realizó trabajos de campo en Manaos, lugar donde tendrá el inicio de la fase de grupos en los juegos olímpicos de Brasil.