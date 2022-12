Visita del papa está inmersa en su apoyo a diálogos: embajador Guillermo León

El embajador de Colombia ante El Vaticano, Guillermo León Escobar, habló en Blu Radio sobre la visita del papa Francisco a Colombia, asegurando que esta se daría en el año 2016 y está “inmersa en su apoyo a los diálogos de paz”.

“Sin duda alguna el que dude que el papa viene a Colombia motivado por el tema de la paz y las perspectivas cercanas de una paz que debe llegar a Colombia, está lejos a toda interpretación real. Esa es la razón por la que viene el santo padre”, explicó.



“Sobre la fecha y condiciones de la visita, no se tiene ninguna precisión más allá de la carta que envió al presidente de la Conferencia Episcopal en que confirmó la noticia. Sin embargo, es el año entrante cuando visitará a Colombia, posteriormente a Perú y demás países de Latinoamérica”, indicó León Escobar.



Añadió también que “la visita del papa se puede leer dentro de un contexto de la bendición urbi et orbi, pues el papa ha dicho ‘lo que importa en primer lugar es parar la muerte’; la visita del santo padre determinará una actitud muy positiva de los católicos en Colombia”.



Siguiendo la línea de las razones de la visita del sumo pontífice a territorio nacional, dijo que “los grandes actores y protagonistas de esta visita, fuera del papa mismo y la Santa Sede, sin duda alguna es son conferencia episcopal y el cardenal Rubén Salazar; en la parte civil es el presidente Santos, quien tiene la única palabra en lo referente a política”.



Expresó también que “el papa quisiera visitar muchos lugares de Colombia, pero se supone que estará en la capital principalmente. Sin embargo, se puede presentar en ciudades como Buenaventura o Cartagena. Sin duda alguna la visita es de orden pastoral y se pueda incluir algunas regiones de Colombia, pero en ese punto estamos en la región del deseo y la adivinanza”.



“El papa latinoamericano no puede olvidar que en Bogotá tiene sede el Concejo Episcopal Latinoamericano y, de hecho, la iglesia colombiana pesa mucho al igual que pesa la personalidad, energía y claridad con la que el presidente Santos está llevando adelante el proceso de paz”, añadió.



Sobre las visitas anteriores de sumos pontífices a territorio colombiano, indicó que durante la estadía del papa Juan Pablo II en 1986, él decidió qué lugares visitar, “las buenas ideas vienen de muchos lados pero el papa decide, él oye todo y a todos, pero se hace responsable de su decisión que es única. Todavía no se sabe la duración del viaje, pero espero que satisfaga con dos días de presencia, aspiramos que nos entregue el privilegio de su enseñanza y su presencia”.



“Sabemos que el papa es un jefe de Estado, la razón pastoral de su visita no está lejana de la realidad de las naciones, como la realización de la paz que es común de la justicia social”, amplió León Escobar.



Respecto al trino del senador Álvaro Uribe, quien dice que no se debe politizar la visita papal, dijo que tiene “la claridad de que el presidente Santos lleva adelante un proceso exitoso y el papa quiere apoyar el cese de la violencia en el mundo y Colombia, pero no interpreto lo que no he escuchado”.



Con Papa Francisco en visita pastoral a Colombia, no politica. Mensajero de paz sin impunidad.