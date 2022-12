¡Vivía como en su casa! Lujos de Iván Moreno Rojas en la cárcel de San Gil

Varios elementos tenía el exsenador Iván Moreno Rojas, condenado por corrupción dentro del escandalo del cartel de la contratación en Bogota,, en la celda asignada en la cárcel del Distrito Judicial de San Gil, Santander.

Jorge Contreras, director regional del Inpec en el departamento, afirmó que en la celda de Moreno Rojas fueron hallados cerca de 40 elementos que no son permitidos para los internos, por ser considerados de ‘lujo’.

En el acta N° 57 del centro penitenciario de San Gil, ubicado sobre la vía al Socorro, se le indica a los familiares del condenado reclamar una nevera, parlantes, una bicicleta elíptica, una máquina masajeadora, un computador portátil, horno microondas, iPad, memorias USB, discos duros, un comedor de cuatro puestos, entre otros elementos de cocina, los cuales fueron decomisados.

“Verificamos los elementos que tenía el señor Moreno Rojas y encontramos que algunos estaban permitidos y otros no. Fueron retirados y entregados a su familia. Por eso estamos investigando qué sucedió y qué funcionario es responsable de esta situación”, aseguró Contreras.

El Inpec tambien investiga un encuentro entre el exsenador Moreno Rojas y el candidato a la Gobernación de Santander Mauricio Aguilar, en un consultorio odontológico en Bucaramanga.

Moreno Rojas fue llevado por el Inpec a la capital santandereana para corregir, mediante cirugía, un dolor por una fractura que tenia en el diente número 36.

“Al llegar a la dirección indicada se constata la presencia de los dragoniantes Sáchica Wilson y Campos Sanabria Óscar, quienes estaban afuera, enfrente del consultorio, como a unos 10 metros de distancia de la entrada, al indagarles sobre el precitado privado de la libertad Iván Moreno, me informan que se encontraba dentro del consultorio (…) Dadas estas circunstancias, le solicité al dragoneante Sachica Medina que me acompañara al consultorio para constatar la presencia del privado de la libertad para lo cual cruzamos la calle y al ingresar logré constatar la presencia del Pl Iván Moreno; sin embargo es necesario señalar que en el consultorio también se encontraba presente el exsenador y actual candidato a la Gobernación de Santander Mauricio Aguilar Hurtado, desconociendo las razones de su presencia en el mismo consultorio odontológico”, aseguró el Dragoniante del Inpec, Wilson Moreno Güiza, en un informe enviado a las directivas del Inpec.

Desde la campaña de Mauricio Aguilar, informaron que el aspirante no se pronunciara sobre el tema porque los documentos tienen incongruencias.

