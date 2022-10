Ya hay solicitud de reapertura de 60 municipios: MinInterior

El Gobierno Nacional señaló en la Comisión Séptima del Senado que de a poco se irá reactivando la economía en varios municipios del país, pese a que la cuarentena se mantendrá en algunas regiones o capitales.

La ministra del Interior, Alicia Arango, confirmó que son cerca de 900 municipios que están libres de coronavirus y que podrán ser reabiertos en los próximos días.

“Hay más de 900 municipios de todo el país que no son COVID-19 y se va a reactivar la economía de esos municipios, pero van a seguir las excepciones. Es decir, allá no puede entrar ni salir nadie, solamente el abastecimiento, la comida y lo que queda exceptuado en el decreto 593”, señaló.

La ministra fue enfática en señalar que el objetivo es reactivar la economía de manera progresiva y evitar que personas pierdan su empleo.

“Las fronteras de esos municipios tienen que estar cerradas, porque si no, efectivamente, nos pasa que pueda haber contagios en el municipio. La idea es mover la economía de estos municipios para que disminuya el desempleo y al mismo tiempo disminuya el hambre”, dijo la ministra.

Arango aseguró que en estos pueblo deberán cumplirse estrictas medidas de bioseguridad,

porque se pueden cerrar y declarar nuevamente la cuarentena.

“En los municipios ‘no COVID’ tiene que estar cerrado todos los establecimientos de diversión: bingos, billares, discotecas, todo eso seguirá cerrado; eso no se abre. Aglomeraciones no puede haber. se puede reactivar la empresa de los municipios, pero no la vida social, se reactiva la vida económica y productiva, pero no se reactiva la vida social”, indicó.

Según la ministra, el departamento de Antioquia solicitó la reapertura de alrededor de 100 municipios, que están libres del coronavirus para realizar algún tipo de plan piloto.