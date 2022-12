“Ya no hay delito en investigación por crédito a Navelena”: defensa

Uno de los abogados de los exdirectivos del Banco Agrario que fueron imputados por Administración desleal por otorgar dos créditos a Navelena, cuyo dueño es la multinacional Odebrecht, presentó una solicitud de preclusión a la investigación porque según un documento actualizado del banco, ya está saldada la deuda.



“El documento confirma que en el sistema del banco se encuentra hecho el pago a los dos crédityos. El primero de ellos por 50.000 millones más intereses moratorios, y el segundo, por 70.000 millones de pesos, más intereses. Por un total de 156.000 millones de pesos. Como ya todo está pago. Ya no se puede hablar de delito”, dijo el abogado Carlos Alfoso Matiz.



Hay que recordar que la investigación de la Fiscalía aseguró que se trataba de administración desleal porque los imputados no impidieron que se desembolsaran los dos créditos por 120.000 millones de pesos, otorgado al consorcio encargado de recuperar la navegabilidad del río Magdalena en donde Odebrecht tenía más de un 86 % de participación. Incluso, en junio de este año. La contraloría aseguró que hubo un detrimento por cerca de 135.000 millones de pesos en medio de los créditos.



Por tal razón, fueron imputados Hernando Gómez Vargas, ex vicepresidente jurídico del Banco Agrario, Mónica Santamaría, ex vicepresidente comercial, Juan Carlos Orjuela, ex gerente de asesoría jurídica de negocios de la entidad y Alejandro Jiménez, exgerente de banca empresarial.



