“Yo me masturbaba hasta 10 veces al día”: médico que tuteló portada de cuadernos

por el Consejo Superior de la Judicatura, aseguró que un niño de 13 años si tiene en su cuaderno a “Ana Sofía Henao, significa que irá hasta 3 veces al baño de la institución a masturbarse".

Publicidad

“Yo me masturbaba hasta 10 veces al día leyendo Candy”, dijo Nar manifestado que él no quiere prohibir a los niños ese acto, lo que quiere es que eso no se haga en el colegio.

Nar manifiestó que las imágenes de las mujeres con ligeras de ropa en los útiles escolares interrumpe la concentración de los niños en el colegio. “Cómo le va a entrar la física y la matemática con las piernas de Ana Sofía”, cuestionó el médico.

Publicidad

"Una cosa es la sensualidad en la calle, pero otra cosa es la sensualidad en las aulas de clase”, dijo Nar al agregar que el uniforme de las niñas no debería ser con falda sino con pantalón.