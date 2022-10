Yo no hice ninguna gestión en favor de Odebrecht: Plinio Olano

El actual presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Plinio Olano, habló en Mañanas BLU sobre el comunicado emitido el pasado lunes por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, donde el funcionario aparece involucrado en el caso de Odebrecht.



“La información que tengo es la que conocemos de que la Fiscalía compulsa copias a la Corte Suprema para que haga alguna investigación, pero no tengo ninguna información de por qué me involucran en ese caso”, dijo.



El funcionario fue enfático en afirmar que no hizo ninguna gestión a favor de Odebrecht y que una de las obras que le fue adjudicada a la firma fue mostrada como ejemplo por el Gobierno de la época.



Olano perteneció en 1998 a la Comisión sexta de la Cámara de Representantes, encargada de los temas de obras de infraestructura.



Según el exparlamentario, en esa época se debatía en esa Comisión las obras de la vía Bogotá – Villeta, la cual se contrató pero nunca se llegó a hacer.



“Yo pertenecía a la comisión sexta que se encarga de temas de infraestructura. La mayoría de los debates que nosotros desarrollamos en el congreso fue sobre la seguridad vial y en la comisión se habían desarrollado debates específicos sobre ese tema”, aseguró.



El actual presidente de la FND admitió que el caso de Odebrecht se empezó a conocer cuando la firma se había hecho adjudicataria de contratos en el país.



Aseguró que tras los procesos de adjudicación en los que resultó seleccionado Odebrecht, Olano conoció a la gente de la multinacional brasileña pero que nunca tuvo relación con sus directivos.