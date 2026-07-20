Colombia conmemora los 216 años de independencia: Noticias de la Mañana, 20 de julio de 2026

Este lunes, 20 de julio de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

Conmemoración de la Independencia: Celebración de los 216 años del grito de independencia con desfiles militares y eventos culturales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

Celebración de los 216 años del grito de independencia con desfiles militares y eventos culturales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. España Campeón del Mundial: Análisis de la victoria 1-0 de España sobre Argentina, destacando el último mundial de Messi y el show de medio tiempo de Shakira.

Análisis de la victoria 1-0 de España sobre Argentina, destacando el último mundial de Messi y el show de medio tiempo de Shakira. Posesión del nuevo Congreso: Inicio de la legislatura y elección de la presidencia del Senado, en una disputa reñida entre Alfredo de Luque y Honorio Enríquez.

Inicio de la legislatura y elección de la presidencia del Senado, en una disputa reñida entre Alfredo de Luque y Honorio Enríquez. Operativo del Plan Retorno: Medidas de tránsito, como el pico y placa regional, y despliegue policial en las carreteras para el regreso de los viajeros tras el puente festivo.

Medidas de tránsito, como el pico y placa regional, y despliegue policial en las carreteras para el regreso de los viajeros tras el puente festivo. Último discurso de Gustavo Petro: El mandatario saliente dará su discurso final ante el Congreso de la República antes de finalizar su mandato y liderar el Pacto Histórico.

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