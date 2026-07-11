De La Espriella reunió a su gabinete en Barranquilla: Noticias de la Mañana, 11 de julio de 2026

Este sábado, 11 de julio de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



El presidente electo, Abelardo De La Espriella, sostuvo una reunión con su gabinete en Barranquilla para avanzar en la preparación de su gobierno.

en Barranquilla para avanzar en la preparación de su gobierno. Estados Unidos y los países que integran el Escudo de las Américas pidieron garantizar una transición ordenada y democrática del poder en Colombia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a Abelardo De La Espriella por su triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia.

por su triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia. El coronel Andrés Vaca, entregó un avance del Plan Éxodo durante este puente festivo.

La doctora Kattya Baquero, se refirió sobre los operativos contra los centros estéticos que operan ilegalmente.

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