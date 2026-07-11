De La Espriella reunió a su gabinete en Barranquilla: Noticias de la Mañana, 11 de julio de 2026

Actualizado: 11 de jul, 2026
Este sábado, 11 de julio de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- El presidente electo, Abelardo De La Espriella, sostuvo una reunión con su gabinete en Barranquilla para avanzar en la preparación de su gobierno.
- Estados Unidos y los países que integran el Escudo de las Américas pidieron garantizar una transición ordenada y democrática del poder en Colombia.
- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a Abelardo De La Espriella por su triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia.
- El coronel Andrés Vaca, entregó un avance del Plan Éxodo durante este puente festivo.
- La doctora Kattya Baquero, se refirió sobre los operativos contra los centros estéticos que operan ilegalmente.
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