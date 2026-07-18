Paola Holguín asumirá el Ministerio de Cultura: Noticias de la Mañana, 18 de julio de 2026

Este sábado, 18 de julio de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Continúa el pulso entre el Centro Democrático y el gobierno de Abelardo De La Espriella por las mesas directivas del Congreso.

de Abelardo De La Espriella por las mesas directivas del Congreso. Paola Holguín fue designada como nueva ministra de Cultura del gobierno de Abelardo De La Espriella.

Ecopetrol denunció un ciberataque que comprometió información de más de 3.000 cuentas de usuarios de su base de datos.

de más de 3.000 cuentas de usuarios de su base de datos. El analista Diego Baquero , habló sobre cómo se esta moviendo la política en el Congreso.

, habló sobre cómo se esta moviendo la política en el Congreso. El Coronel Jair Alonso Parra, se refirió sobre cómo avanza el plan éxodo. Escuche el programa completo aquí: