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Paola Holguín asumirá el Ministerio de Cultura: Noticias de la Mañana, 18 de julio de 2026

En Noticias de la Mañana del sábado, 18 de julio de 2026. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

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Cabina de Blu Radio.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de jul, 2026

Este sábado, 18 de julio de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • Continúa el pulso entre el Centro Democrático y el gobierno de Abelardo De La Espriella por las mesas directivas del Congreso.
  • Paola Holguín fue designada como nueva ministra de Cultura del gobierno de Abelardo De La Espriella.
  • Ecopetrol denunció un ciberataque que comprometió información de más de 3.000 cuentas de usuarios de su base de datos.
  • El analista Diego Baquero, habló sobre cómo se esta moviendo la política en el Congreso.

  • El Coronel Jair Alonso Parra, se refirió sobre cómo avanza el plan éxodo.

    Escuche el programa completo aquí:

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