SuperSalud inicia proceso sobre el Fomag: Noticias de la Mañana, 2 de mayo de 2026

Este sábado, 2 de mayo de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



El presidente Gustavo Petro ordenó a la Superintendencia de Salud investigar el Fomag y dio un plazo de 15 días para entregar resultados.

investigar el Fomag y dio un plazo de 15 días para entregar resultados. Abren indagación al candidato Iván Cepeda por presunta financiación de una litografía durante la campaña para la consulta del Pacto Histórico.

Fedegán advierte que el proyecto de decreto del Ministerio de Comercio sobre exportación de ganado sería ilegal.

del Ministerio de Comercio sobre exportación de ganado sería ilegal. El rector del British International School, habló sobre la caída en la demanda educativa. Escuche el programa completo aquí: