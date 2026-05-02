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SuperSalud inicia proceso sobre el Fomag: Noticias de la Mañana, 2 de mayo de 2026

En Noticias de la Mañana del sábado, 2 de mayo de 2026. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de may, 2026

Este sábado, 2 de mayo de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • El presidente Gustavo Petro ordenó a la Superintendencia de Salud investigar el Fomag y dio un plazo de 15 días para entregar resultados.
  • Abren indagación al candidato Iván Cepeda por presunta financiación de una litografía durante la campaña para la consulta del Pacto Histórico.
  • Fedegán advierte que el proyecto de decreto del Ministerio de Comercio sobre exportación de ganado sería ilegal.

  • El rector del British International School, habló sobre la caída en la demanda educativa.

    Escuche el programa completo aquí:

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