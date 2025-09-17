Blu Radio El Hilo HJCK
El Hilo HJCK
Esta es la historia de El Sombrerón
Se dice que aparece en los rincones más oscuros, siempre a la sombra de las casas, montado en un caballo negro que no emite sonido alguno al trotar. Su aspecto es inconfundible: un hombre pequeño, vestido completamente de negro, con botas brillantes y un sombrero enorme que oculta casi todo su rostro. Pero lo que más aterra no es su apariencia, sino su fijación mortal. Esta es la historia de El Sombrerón.
Esta es la historia de El Mohan
A orillas del río Magdalena un ser de ojos afiebrados acecha a pescadores y mujeres jóvenes; a ellos los espera con ofrendas o para derribar sus canoas, a ellas las envuelve en cánticos hasta llevarlas a las recónditas cuevas que habita. Dicen que alguna vez fue un hombre y la única evidencia de su existencia son pequeños barcos hundidos o jóvenes desaparecidas.
Esta es la historia de La Patasola
La oscuridad del bosque escucha el lamento de la mujer cabra, un solo golpe retumba entre los caminos que conducen a la montaña y los ojos felinos se asoman en medio de los árboles que custodian la tierra. Sus víctimas la encuentran como una doncella hermosa hasta que descubren su verdadera apariencia, un monstruo despiadado con sed de sangre.
Esta es la historia de La llorona
La leyenda de La Llorona tiene sus raíces en la tradición oral de diversas culturas de América Latina, con especial relevancia en México. Aunque no existe una única versión definitiva sobre su origen, se cree que la historia de La Llorona proviene de una mezcla de mitos indígenas prehispánicos y la influencia de las creencias y costumbres traídas por los colonizadores españoles. Esta es la versión de la HJCK.
Terror Latinoamericano, tercera temporada de El Hilo HJCK
Mujeres en bosques oscuros buscando a sus hijos, criaturas que emergen de ríos y terror entre las montañas, esta es la tercera temporada de El Hilo HJCK con lo mejor del horror latinoamericano. Espere los episodios a partir del domingo 6 de octubre.
Brujería, hechicería y magia
Brujería, hechicería y magia. Durante el mes de octubre en la HJCK compartimos la breve historia de algunas mujeres que fueron condenadas a la hoguera por brujería en Europa. Hoy, nos dirigimos a Colombia para conocer el universo brujeril desde la colonia hasta la actualidad, que si bien las brujas, la brujería y los hechizos parecen operar fuera de las ciudades, realmente, están más cerca de lo que imaginamos. Construiremos un recorrido sonoro guiado por la música clásica, la música popular colombiana y algunos apartes del antropólogo Luis Alberto Suárez Guava, quien ha enfocado su investigación en la tragedia de Armero, las guacas en el mundo andino y esto lo llevó a indagar en la violencia cotidiana y la magia en el centro de Colombia y el sur de Nariño. Iremos al pasado y volveremos al presente para entender el mundo brujeril cotidiano en Colombia. (Música de: Arrigo Boito, Verdi, Purcell Saul, Alejandro Durán, Luis Enrique Martínez, Edson Velandia, Adriana Lizcano y Carmelo Torres. Producción y montaje: Alejandro Rodríguez).
Esta es la historia de Bridget Bishop
Bridget Bishop: La primera víctima de los juicios de brujas de Salem. Bridget Bishop, nacida alrededor de 1632 en Inglaterra, se había trasladado a Salem tras su primer matrimonio con el capitán Samuel Wesselbee. Después de la muerte de Wesselbee, Bridget se casó con Thomas Oliver, y, tras su segundo divorcio, se unió en matrimonio con Edward Bishop. Estas uniones poco convencionales y su apariencia excéntrica hicieron que llamara la atención en una sociedad puritana estricta y conservadora.
Esta es la historia de Anna Göldin
En este capítulo de #ElHiloHJCK escuche la historia de Anna Göldin. Un oscuro recordatorio de una época en la que la caza de brujas aún persistía en Europa, incluso cuando otras partes del continente habían avanzado hacia la Ilustración. Nacida en el cantón de Glaris, Suiza, en 1734, Anna Göldin se convertiría en la última persona en ser ejecutada bajo cargos de brujería en el país.
Esta es la historia de Agnes Sampson
En el #HiloHJCK esta es la historia de Agnes Sampson, quien fue una curandera escocesa ❤️🔥, acusada de brujería en el marco de los juicios de brujas de North Berwick, hacia el final del siglo XVI. Sampson, entonces una mujer mayor y respetada, fue acusada de brujería por Gillis Duncan, una empleada doméstica de Tranent obligada por su patrón a denunciar sus supuestos nexos con la brujería y que, bajo tortura, había dado los nombres de supuestos cómplices. 🔥Sampson fue llevada al palacio de Holyrood ante el rey y un consejo de nobles y al principio se negó a confesar. Entonces la raparon y la ataron a la pared de su celda con una "brida de bruja", un instrumento de hierro con cuatro dientes afilados colocado en la boca, dos de los cuales presionaban contra las mejillas y otros dos contra la lengua, impidiendo cualquier movimiento de la boca y el habla.
Esta es la historia de Helena Scheuberin
En el capítulo dos de El Hilo HJCK hablaremos de Helena Scheuberin, una mujer determinante que se atrevió a ser contestataria con uno de los padres de la inquisición. Heinrich Kramer, que luego se haría llamar Inquisidor Henry Institoris, escribió el Malleus #Maleficarum Un libro con los orígenes, prácticas y castigos para cualquier comportamiento malévolo y demoniaco según la ley. Kramer se encontró frente a frente con #HelenaScheuberin, pero ella jamás se doblegó pese a que la mandó a juicio por brujería.