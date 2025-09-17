El Hilo HJCK

Brujería, hechicería y magia. Durante el mes de octubre en la HJCK compartimos la breve historia de algunas mujeres que fueron condenadas a la hoguera por brujería en Europa. Hoy, nos dirigimos a Colombia para conocer el universo brujeril desde la colonia hasta la actualidad, que si bien las brujas, la brujería y los hechizos parecen operar fuera de las ciudades, realmente, están más cerca de lo que imaginamos. Construiremos un recorrido sonoro guiado por la música clásica, la música popular colombiana y algunos apartes del antropólogo Luis Alberto Suárez Guava, quien ha enfocado su investigación en la tragedia de Armero, las guacas en el mundo andino y esto lo llevó a indagar en la violencia cotidiana y la magia en el centro de Colombia y el sur de Nariño. Iremos al pasado y volveremos al presente para entender el mundo brujeril cotidiano en Colombia. (Música de: Arrigo Boito, Verdi, Purcell Saul, Alejandro Durán, Luis Enrique Martínez, Edson Velandia, Adriana Lizcano y Carmelo Torres. Producción y montaje: Alejandro Rodríguez).