La extrema medida de Estados Unidos en el muro fronterizo con México: "Ni lo intentarán"
Esta nueva estrategia hace parte de la bandera del Gobierno Trump de disminuir la entrada ilegal de migrantes al país.
Caravana de miles de migrantes se entregó a las autoridades de México
Desde el 24 de diciembre los migrantes caminaron por territorio mexicano buscando llegar a la frontera con Estados Unidos, pero la travesía acabó este martes.
Nayda Álvares la mujer que lucha para que no construyan un muro fronterizo donde se encuentra su casa
Nayda Álvares, propietaria de tierras en la frontera entre Estados Unidos y México, enfrenta la posible reanudación de la construcción del muro fronterizo en su área a pesar de la promesa del presidente Joe Biden de no construir más muros
Drama de un emigrante: la desgarradora historia de Héctor y su ahorro para una casa en México
Un ciudadano mexicano, conocido como Héctor Ramírez en TikTok le envió dinero a su madre para mejorar su estilo de vida y no creerán lo que hizo con el dinero
Gobierno Biden ampliará el muro en la frontera de Estados Unidos y México para frenar migración
Joe Biden dice que "no puede impedir" que se use un dinero asignado por el Congreso en el año fiscal 2019, cuando gobernaba Trump, para la construcción del muro fronterizo.
EE.UU. deportó a más de 145.000 migrantes en los últimos tres meses
Las nuevas reglas dificultan que quienes hayan venido por tierra hacia la frontera con México puedan solicitar asilo en EE.UU., a menos que pidan una cita en una aplicación móvil o se les haya negado protección en un tercer país.
Hallan un cuerpo sin vida en la nueva barrera antimigrantes del Río Bravo
Sobre el cuerpo que flotaba en el Río Bravo, frontera entre Estados Unidos y México, en el norte del continente americano, la Cancillería mexicana subrayó que aún “se desconoce la causa de la muerte y la nacionalidad de la persona”.
En la frontera de México esperan normalización migratoria tras dos meses del fin del Título 42
El 11 de mayo fue el último día del Título 42, una política estadounidense que duró 38 meses para expulsar a migrantes de forma inmediata con el argumento de la pandemia de COVID-19.
Muere una migrante de 8 años bajo custodia de autoridades migratorias de EEUU
Las autoridades migratorias llamaron a los servicios de emergencia médica a la estación de CBP donde la menor se encontraba, explicó el comunicado, y la trasladaron a un hospital local, donde finalmente murió.
Título 42: las detenciones de venezolanos en la frontera de Estados Unidos caen un 98 %
La mayoría de los migrantes interceptados provienen de México, Colombia y Guatemala. Antes del fin del Título 42, los venezolanos superaban a los colombianos y a los guatemaltecos.