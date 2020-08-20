Publicidad

Muro México Estados Unidos

Muro México Estados Unidos

  • Muro fronterizo entre México y Estados Unidos
    Muro fronterizo entre México y Estados Unidos
    Foto: AFP
    Mundo

    La extrema medida de Estados Unidos en el muro fronterizo con México: "Ni lo intentarán"

    Esta nueva estrategia hace parte de la bandera del Gobierno Trump de disminuir la entrada ilegal de migrantes al país.

  • Caravana de migrantes en México
    Caravana de migrantes en México
    Foto: AFP
    Mundo

    Caravana de miles de migrantes se entregó a las autoridades de México

    Desde el 24 de diciembre los migrantes caminaron por territorio mexicano buscando llegar a la frontera con Estados Unidos, pero la travesía acabó este martes.

  • mujer lucha para que no construyan muro fronterizo
    Blu Radio- EFE- texastribune.org
    Mariana Gabriela Quintero Rangel
    Sociedad

    Nayda Álvares la mujer que lucha para que no construyan un muro fronterizo donde se encuentra su casa

    Nayda Álvares, propietaria de tierras en la frontera entre Estados Unidos y México, enfrenta la posible reanudación de la construcción del muro fronterizo en su área a pesar de la promesa del presidente Joe Biden de no construir más muros

  • Precio dólar hoy
    Blu Radio
    Foto: AFP
    Sociedad

    Drama de un emigrante: la desgarradora historia de Héctor y su ahorro para una casa en México

    Un ciudadano mexicano, conocido como Héctor Ramírez en TikTok le envió dinero a su madre para mejorar su estilo de vida y no creerán lo que hizo con el dinero

  • Frontera Estados Unidos México
    Frontera Estados Unidos México
    Ruslanshug/Getty Images/iStockphoto
    Mundo

    Gobierno Biden ampliará el muro en la frontera de Estados Unidos y México para frenar migración

    Joe Biden dice que "no puede impedir" que se use un dinero asignado por el Congreso en el año fiscal 2019, cuando gobernaba Trump, para la construcción del muro fronterizo.

  • joe biden foto afp.jpg
    Joe Biden
    Foto: AFP
    Mundo

    EE.UU. deportó a más de 145.000 migrantes en los últimos tres meses

    Las nuevas reglas dificultan que quienes hayan venido por tierra hacia la frontera con México puedan solicitar asilo en EE.UU., a menos que pidan una cita en una aplicación móvil o se les haya negado protección en un tercer país.

  • Migrantes intentando cruzar Río Bravo en la frontera con Estados Unidos.jpg
    Migrantes intentando cruzar Río Bravo en la frontera con Estados Unidos
    Foto: AFP
    Mundo

    Hallan un cuerpo sin vida en la nueva barrera antimigrantes del Río Bravo

    Sobre el cuerpo que flotaba en el Río Bravo, frontera entre Estados Unidos y México, en el norte del continente americano, la Cancillería mexicana subrayó que aún “se desconoce la causa de la muerte y la nacionalidad de la persona”.

  • Guardia estadounidense deteniendo el paso de migrantes en frontera con México
    Guardia estadounidense deteniendo el paso de migrantes en frontera con México
    Foto: AFP
    Mundo

    En la frontera de México esperan normalización migratoria tras dos meses del fin del Título 42

    El 11 de mayo fue el último día del Título 42, una política estadounidense que duró 38 meses para expulsar a migrantes de forma inmediata con el argumento de la pandemia de COVID-19.

  • BLU Radio. Abuso a menores - Referencia // Foto: AFP
    BLU Radio. Abuso a menores - Referencia // Foto: AFP
    AFP
    Mundo

    Muere una migrante de 8 años bajo custodia de autoridades migratorias de EEUU

    Las autoridades migratorias llamaron a los servicios de emergencia médica a la estación de CBP donde la menor se encontraba, explicó el comunicado, y la trasladaron a un hospital local, donde finalmente murió.

  • Titulo 42
    Titulo 42
    Foto: AFP
    Mundo

    Título 42: las detenciones de venezolanos en la frontera de Estados Unidos caen un 98 %

    La mayoría de los migrantes interceptados provienen de México, Colombia y Guatemala. Antes del fin del Título 42, los venezolanos superaban a los colombianos y a los guatemaltecos.

