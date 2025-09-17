Rusia, Ucrania y la disputa por la cultura en Occidente

En este último capítulo de este especial nos enfocaremos en las consecuencias que ha tenido la cancelación cultural rusa en el mundo, en cómo han emergido discursos rusofóbicos con base en esta cancelación comprenderemos cómo una universidad milanesa o un grupo de vecinos en Londres, Nueva York o París que quieren cancelar a Dostoievski o derrumbar a Pushkin de sus parques o avenidas terminan siendo origen y a la vez consecuencia de las herramientas que Occidente ha usado para apaciguar a Putin y aislarlo del mundo, para responder a una pregunta final que seguramente nos deje sorprendidos a todos: ¿Occidente desea extinguir la cultura rusa del mundo?