El vestido de la primera dama, un debate frívolo: opinión del padre Linero

No sé nada de moda. La verdad el tema me interesa muy poco, normalmente no sé qué colores combinan ni sé cuáles son las exigencias del glamour ni la etiqueta para el modo de vestir. Respeto a quienes sí conocen el tema y busco su ayuda cuando es necesario.

Me parece frívolo el debate que se ha presentado por la manera en que se vistió la Primera Dama del país para la visita a los Estados Unidos. A muchos les pareció feo e inapropiado. He leído en redes sociales los comentarios más ofensivos y ocurrentes. En un país con tantos problemas fundamentales como la violencia, la pobreza, tragedias ambientales por voladura de oleoductos y el asesinato de líderes sociales, no vale concentrarnos en ese tipo de detalles intrascendentes.

