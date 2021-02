La desgracia más grande es que mucha gente termina siendo lo que criticó: Alberto Linero

Tras las primeras jornadas de vacunación contra el coronavirus en el país, los videos y anuncios de algunos mandatarios locales ante la llegada de las vacunas a las regiones, Alberto Linero habló sobre esos comportamientos que pueden afectar a una persona, como la vanidad.

“Al vanidoso se le caracteriza por tres cosas, principalmente porque no escuchan a nadie, solo escuchan alabanzas. Ahí empieza su fracaso porque uno tiene que ser capaz de escuchar a todos, es más, a veces a quien a hay que poner atención es a los que nos critican porque revelan cosas de nosotros que no sabemos”, comentó.

Al respecto, Linero recalcó que las personas vanidosas “buscan admiradores, no amigos, no pareja, nada. Entonces no conocen a la gente y lo que pasa”.

Además, expresó que hay que tener especial cuidado con esos comportamientos y aspectos en la vida.

“La desgracia más grande que yo he visto es que mucha gente termina siendo lo que criticó (…) Hay que tener mucho cuidado con la vanidad y cuidado con exagerar lo estético”.

