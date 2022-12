Nadie se va de su tierra por que sí, migrar no es la opción más feliz que se pueda tomar. En la mayoría de los casos, las personas salen obligadas por la violencia o debido a dinámicas sociales que les dificultan vivir con dignidad.

Los muros, las barreras y los discursos no tienen futuro. No más xenofobia.

