Más de 24 horas del desenlace exitoso del operativo de las autoridades que permitió superar la toma de 87 rehenes que duró más de 17 horas en el Éxito de La Castellana en Cartagena, el país entra en modo análisis de lo sucedido y seguimiento de las actuaciones de las autoridades.

En las audiencias concentradas ante una juez de Cartagena, la Fiscalía les imputó a Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía, dos de los presuntos asaltantes, el delito de secuestro extorsivo agravado. Se sabe que estos dos hombres, oriundos de Medellín, tenían antecedentes penales por hurto agravado y falsedad marcaría.

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Sin embargo, todavía quedan varias partes de esta historia por conocerse:

