Actualizado: 26 de nov, 2026
Más de 24 horas del desenlace exitoso del operativo de las autoridades que permitió superar la toma de 87 rehenes que duró más de 17 horas en el Éxito de La Castellana en Cartagena, el país entra en modo análisis de lo sucedido y seguimiento de las actuaciones de las autoridades.
En las audiencias concentradas ante una juez de Cartagena, la Fiscalía les imputó a Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía, dos de los presuntos asaltantes, el delito de secuestro extorsivo agravado. Se sabe que estos dos hombres, oriundos de Medellín, tenían antecedentes penales por hurto agravado y falsedad marcaría.
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Sin embargo, todavía quedan varias partes de esta historia por conocerse:
- Se investiga si los tres integrantes de este grupo criminal tienen o no relación con la banda criminal La Terraza, una de las más temibles de Medellín y que se ha expandido a otras ciudades del país.
- Las autoridades intentan entender por qué los asaltantes decidieron primero intentar robar un carro de valores y luego un secuestro masivo pidiendo siete mil millones de pesos, siendo apenas tres criminales con armas traumáticas y con explosivos de juguete.
- ¿Jailer Humberto Muñetón, el hombre que según su esposa había salido a comprar buñuelos y que resultó ser el hombre abatido por las autoridades, era el jefe de la banda de asaltantes?
- ¿Pese a no tener antecedentes penales, Muñetón tenía suficiente experiencia criminal para ser presuntamente el jefe de la banda?
- ¿Había más cómplices de los asaltantes dentro del supermercado?
- ¿Quién era la persona con la que presuntamente Muñetón habló por videollamada y que al parecer estaba afuera del supermercado y que presuntamente estaba dando instrucciones?