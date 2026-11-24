La arremetida de un sector de creadores de contenido, personalidades y cuentas digitales afines al abelardismo contra Paloma Valencia por cuenta de las afirmaciones de María Claudia Tarazona sobre la posibilidad de que la excandidata presidencial hubiera tenido conocimiento desde abril del año pasado de un supuesto plan para atentar contra el precandidato asesinado, sin duda genera ruido y podría tener consecuencias políticas de cara a la aprobación de proyectos clave para el Gobierno en el Congreso de la República, por parte del Centro Democrático.

Se trata de la continuación de la vieja pelea de campaña cuya estrategia fue exitosa para el entonces candidato Abelardo De La Espriella, en la que se le cobraron a Valencia una serie de hechos, opiniones y alianzas, para mostrarla como tibia e incluso distante del ideario político de la derecha.

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En esta oportunidad, se siembran dudas por parte de los dueños de esas cuentas en redes sociales, frente a la posibilidad de que la entonces candidata presidencial Paloma Valencia hubiera tenido conocimiento de un supuesto plan para asesinar a Miguel Uribe Turbay y no hubiera hecho lo suficiente para informarlo y para tratar de evitarlo, algo que ella ha desmentido categóricamente, incluso revelando los chats en cuestión.

Aunque en diálogo con Blu Radio, Valencia explicó que los mensajes que le envió un subteniente en abril de 2025 no hicieron referencia a un posible plan para atentar contra Miguel Uribe Turbay, se ha intentado señalar una presunta negligencia por parte de la excandidata presidencial, quien aclaró que ella fue quien le entregó a María Claudia Tarazona la copia de sus conversaciones con la fuente.



El asunto es muy sensible justo cuando está de por medio la aprobación de la ley de ajuste fiscal en el Congreso de la República, para la cual el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella necesita los votos de los congresistas del Centro Democrático y por eso aparecieron en escena tanto el presidente Abelardo De La Espriella como el expresidente Alvaro Uribe, intentando apaciguar los ánimos tanto de las huestes abelardistas como de los congresistas y líderes uribistas.

Al final, aunque esta crisis pareciera superada, la sensación que queda en el ambiente es que las viejas rencillas entre un sector del abelardismo liderado por el poderoso estratega Carlos Suárez y el círculo más cercano al expresidente Álvaro Uribe, está lejos de haberse superado.