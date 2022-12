Paloma Valencia aún no sabe si tomar vuelo para la Alcaldía de Bogotá

La senadora Paloma Valencia, a quien Álvaro Uribe le pidió postularse a la Alcaldía de Bogotá, aseguró en Mañanas BLU Radio que aún no ha tomado una decisión sobre el tema y que enfrenta una “encrucijada del alma”.



“Vamos a pensarlo, creo que no es una decisión fácil. Las coyunturas políticas a veces exigen sacrificios y retos”, declaró la congresista.



Sobre la probabilidad de renunciar para asumir el reto de llegar a la Alcaldía de Bogotá, Valencia aseguró que eso es algo que no está del todo definido.

“Hay varias interpretaciones. Hay unas que dicen que uno tiene para renunciar hasta seis meses antes de la elección, otras que dicen que seis meses antes de la inscripción y otras que dicen que un día antes. No tengo claridad, pero viendo lo que sucedió con la exsenadora Claudia López, con el senador Robledo cuando aspiraron a la Presidencia, habría que mirarlo”, declaró.



