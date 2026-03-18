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Blu Radio  / Opinión  / Pensar distinto no es el problema, es la oportunidad

Pensar distinto no es el problema, es la oportunidad

En un mundo donde las diferencias generan distancia, entender por qué no pensamos igual puede ser el primer paso para recuperar el diálogo y los vínculos.

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